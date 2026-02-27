ニチガス、初のテレビショッピングCMを放映開始

ハイブリッド給湯器をPR

ニチガスは、3月1日から同社グループ初となるテレビショッピングCMを放映開始し、年間の給湯光熱費を大幅に削減できるハイブリッド給湯器の販売をさらに促進する。ハイブリッド給湯器は、ガス給湯器のパワフルな瞬発力と、電気（ヒートポンプ）の高い効率性を組み合わせることで、従来の給湯器に比べ光熱費の大幅な削減効果と省エネ性が魅力の製品。今回のテレビショッピングCMには同社の社員も出演し、リンナイの「ECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）」の光熱費削減効果、省エネ性、ウルトラファインバブルについて紹介する。このCM放映を通じて、ハイブリッド給湯器をさらに多くの人に知ってもらうとともに、家庭の給湯光熱費の負担軽減、脱炭素社会の実現に貢献していく。昨今加速するインフレと物価高騰によって、家計の支出負担は増加の一途をたどっている。また、AI・データセンターによる電力需要の逼迫や再生可能エネルギー増加によるエネルギー需給の不安定化にともない、電気・ガスの垣根を超えた「総合エネルギー調整力」の構築が求められている。その中で、ハイブリッド給湯器は、顧客の光熱費を削減しながら、ゆくゆくはガスと電気の切り替えによって電力需要のピークカット、系統の安定化に貢献できる潜在力の高い機器となっている。同社では、2026年1月末までに累計1万5000台のハイブリッド給湯器を販売してきた。今回のテレビショッピングCMの放映を機に、ハイブリッド給湯器の普及をさらに促進することで、顧客の光熱費の負担を軽減するとともに、現在開発中のスマートリモコンと組み合わせることで、顧客宅のスマートハウス化・スマートコミュニティの構築を目指す。テレビショッピングCMで販売する商品は、リンナイの「ECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）＋ウルトラファインバブル熱源機」。通常価格101万6290円のところを、CM限定価格49万8000円で提供する。また、資源エネルギー庁が実施する「給湯省エネ2026事業」の対象製品となっているため、最大で12万円の補助を受けながら導入できる。