特定小型四輪のELEMOs4 REBORN、ヨドバシ梅田・Akibaで取り扱い開始！

免許不要の特定小型四輪

「ELEMOs4 REBORN」

梅田ではアップダウンのあるコースで試乗も可能

マルチメディア梅田の自転車試乗コース

16歳以上なら免許不要で乗れる特定小型四輪

ELEMOsは、特定小型四輪「ELEMOs4 REBORN（エレモーズフォー リボーン）」の取り扱いを、ヨドバシカメラの「マルチメディア梅田」「マルチメディアAkiba」の2店舗で先行販売を開始した。実店舗で、「ELEMOs4 REBORN」を“見て・触れて・乗って”検討できる機会を広げる。とくに、マルチメディア梅田では、アップダウンのある試乗コースで体験が可能。平坦な路面だけではわかりにくい走行感や取り回しを、実際の試乗を通じて確認することができる。同社では、今回の2店舗での先行展開を皮切りに、ELEMOsの展示・取扱店舗数の拡大を見込んでいる。移動の選択肢が求められる時代に、免許不要モビリティを“日常の売り場”で“実際に乗って選べる”環境を増やし、より多くの生活者に移動の新しい選択肢を提案していく考え。「ELEMOs4 REBORN」は、免許不要（16歳以上）で乗れる特定小型四輪。2025年2月以降に導入されたモーター出力テストを含む新たな検査項目にも対応し、安全性と快適性を両立した移動手段として、通勤・買い物など幅広いシーンで活躍する。車道では最高速度20km／h、歩道では最高速度6km／hで走行可能。免許返納後の移動手段としての検討が増えるなか、日常の足として選ばれているELEMOsのロングセラーモデルとなっている。価格は36万3000円。