使い方や送料、安い商品などコストコオンラインの疑問を一気に解消！サービス内容を徹底解説
コラム
2026/02/26 11:30
「コストコオンラインって、実店舗と何が違うの？」
「送料は高い？本当にお得な商品はある？」
コストコオンラインが気になっていても、このような疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。
コストコオンラインは、自宅にいながらコストコの商品を購入できる便利なサービスです。しかし、会員登録の仕組みや送料込みの価格設定、支払い方法の制限など、事前に知っておきたいポイントも少なくありません。仕組みを理解しないまま利用すると、「思っていたより高かった」「買えるものがほとんどなかった」と感じてしまうこともあります。
そこで本記事では、コストコオンラインの基本的な使い方から送料の考え方、お得に購入しやすい商品ジャンル、利用時の注意点までを整理して解説します。コストコオンラインが自分に合ったサービスかどうかを判断したい方も、ぜひ参考にしてみてください。
コストコオンラインとは、コストコが運営する公式オンラインショップです。実店舗と同じく会員制を採用しており、会員のみが商品を購入できる仕組みになっています。
日本では2019年頃から本格的にサービスが展開され、現在は日用品・家電・家具・アウトドア用品など、生活に密着した幅広いジャンルの商品を取り扱っています。実店舗で定番となっている商品に加え、オンライン限定商品や期間限定で販売されるアイテムが用意されている点も特徴です。
なお、コストコオンラインは「実店舗の代替」というよりも、実店舗とは別の購入チャネルとして位置づけられています。価格設定や送料の考え方、購入条件などは実店舗と異なるため、利用前にサービスの仕組みを把握しておくことが重要です。
コストコオンラインの最大の特徴は、「会員制×大容量商品」というコストコならではの強みを、オンラインでもそのまま生かしている点です。
Amazonや楽天市場、ビックカメラなどの一般的な通販サイトは、少量購入や即日配送、幅広い価格帯の商品を揃えているのが特徴です。一方、コストコオンラインは「まとめ買い前提」「品質とコストパフォーマンス重視」の商品構成が中心となっています。
また、すべての商品が送料込みの価格で表示されているため、購入時に送料を個別に計算する必要がなく、支払総額がわかりやすい点もメリットのひとつです。
実店舗のように混雑や行列を気にせず、自宅で商品を比較しながら落ち着いて選べる点は、忙しい人や小さな子どもがいる家庭にとって使いやすいポイントといえるでしょう。
コストコオンラインを利用するためには、事前に「コストコ会員登録」と「オンラインアカウント作成」の2つを済ませておく必要があります。一般的な通販サイトのように、メールアドレスだけで誰でも購入できる仕組みではない点に注意しましょう。
ここからは、コストコ会員の登録とオンラインアカウントの作成方法について、それぞれ順を追って解説します。あらかじめ流れを把握しておけば、初めての方でもスムーズに登録できるでしょう。
オンラインで登録する場合は、ホームページの会員登録画面から氏名や住所、メールアドレスなどの基本情報を入力し、手順に沿って年会費を支払えば手続きは完了です。
【コストコ会員登録の流れ】
1．ホームページの会員登録画面から「オンラインで入会する」をクリック
2．必要事項を入力し、メール認証を行う
3．住所や家族カードの追加オプションを入力
4．カートから「お会計に進む」をクリックし、年会費を支払う
5．登録完了
登録後は、会員番号が発行され、オンラインサービスや店舗での買い物に利用できるようになります。
なお、会員登録が完了しただけでは、すぐにコストコオンラインで買い物ができるわけではありません。
次のステップとして、会員情報と連携させた「オンラインアカウントの作成」が必要になる点も押さえておきましょう。
コストコ会員登録が完了したら、次に必要なのが「オンラインアカウントの作成」です。これは、すでに取得している会員番号と、コストコオンライン上のログイン情報をひも付けるための手続きです。
オンラインアカウントは、コストコ公式サイトの「オンラインアカウントを作成する」から無料で作成できます。
手順としては、会員番号を入力したうえで、名字とパスワードを設定して登録するだけです。特別な書類の提出や、複雑な認証手続きはありません。オンラインアカウントを作成することで、コストコオンラインへのログインが可能になり、商品の購入や注文履歴の確認、配送先の登録などが行えるようになります。
なお、実店舗で会員登録を済ませている場合でも、オンラインアカウントは別途作成する必要があります。「会員なのにログインできない」と感じた場合は、オンラインアカウントの登録が未完了であるケースが多いため、まずはこの点を確認してみてください。
コストコオンラインでの購入方法は、一般的な通販サイトと大きく変わりません。オンラインアカウントでログインした状態で商品を選び、カートに追加して決済する流れです。
まず、商品ページでは価格や内容量、仕様などを確認しながら検討できます。コストコの商品は大容量のものが多いため、1点あたりの数量やサイズ感を事前に確認することが重要です。商品によっては、最低購入金額や購入点数が設定されている場合もあるため、カートに入れた際の表示もあわせてチェックしておきましょう。
カート画面では、購入予定の商品と合計金額を一覧で確認できます。送料は商品価格に含まれているため、決済直前に追加で送料が加算されることはありません。配送先や支払い方法を選択し、内容に問題がなければそのまま注文を確定します。
注文完了後は、オンラインアカウントの注文履歴から配送状況を確認できます。
コストコオンラインは便利なサービスですが、実店舗や一般的な通販サイトと同じ感覚で利用すると、「思っていたのと違った」と感じることもあります。特に、支払い方法や購入条件、価格の考え方などは、事前に把握しておかないと戸惑いやすいポイントです。
ここからは、コストコオンラインを利用する前に知っておきたい注意点を詳しく解説します。
コストコオンラインで利用できる支払い方法は、クレジットカード（Mastercardブランド）のみに限られています。Mastercard以外のクレジットカードや、デビットカード、電子マネー、QRコード決済などは利用できません。
実店舗では、Mastercardに加えて一部のデビットカードやプリペイドカードが使えるケースもありますが、オンラインショップでは対応範囲がさらに限定されます。そのため、普段からVisaやJCBのみを使っている方は、事前にMastercardを用意しておく必要があるでしょう。
また、支払いは一括払いが基本となり、分割払いやボーナス払いには対応していません。高額商品を購入する場合は、カードの利用限度額にも注意が必要です。「会員登録はできたのに決済で止まってしまった」というケースも少なくないため、利用前に対応カードを確認しておくことが大切です。
コストコオンラインでは、多くの商品カテゴリで合計金額が2,500円以上でないと決済に進めません。
また、日用品や消耗品などでは「1商品につき2点以上」といった最低購入数が設定されているケースも多いです。これは、コストコがもともとまとめ買いを前提とした販売スタイルを採用しているためです。
そのため、「必要なものを1点だけ買いたい」という目的では、条件を満たせず購入できないこともあります。商品ページやカート画面には、購入条件が明記されているため、カートに入れた際は必ず表示内容を確認しましょう。
コストコオンラインでは、実店舗と比べて食品の取り扱いが少ない点にも注意が必要です。特に、ベーカリー商品や総菜、生鮮食品といった「店舗で人気の食品」は、オンラインではほとんど購入できません。
オンラインで主に扱われているのは、常温保存が可能な加工食品や飲料、冷凍食品などが中心です。配送中の品質管理や賞味期限の問題から、取り扱い商品が限定されていると考えられます。そのため、「コストコといえば食品目当て」という方にとっては、やや物足りなく感じるかもしれません。
一方で、長期保存ができる食品や大容量の加工食品は、オンラインでも購入できます。まとめ買いしてストックしておきたい場合や、重たい飲料・缶詰類を自宅まで届けてもらいたい場合には、オンラインの方が便利に感じるケースもあるでしょう。
コストコオンラインの商品価格は、すべて送料込みで表示されているのが特徴です。購入手続きの途中で送料が加算されることはなく、商品ページに表示されている金額がそのまま支払総額になります。
一見するとわかりやすい仕組みですが、実店舗と比較するとオンラインの方が割高に感じるケースも少なくありません。これは、配送コストがあらかじめ商品価格に含まれているためです。たとえば、実店舗では数百円～1000円台で購入できる日用品でも、オンラインでは数百円ほど高く設定されていることがあります。
また、北海道と沖縄県では、別途配送サーチャージが発生します。金額は商品や注文内容によって異なりますが、地域によって追加費用がかかる点は事前に確認しておきたいポイントです。
コストコオンラインは「とにかく最安で買いたい」という使い方よりも、重たい商品やかさばる商品を手間なく届けてもらいたい場合に向いているサービスです。価格だけでなく、配送の手間や時間も含めて判断するようにしましょう。
コストコオンラインでは、すべての商品が実店舗より安いわけではありませんが、ジャンルを選べばお得に購入できる商品もあります。ポイントは、「まとめ買いとの相性がよい商品」や「オンラインならではの条件」があるかどうかです。
代表的なのが、トイレットペーパーやキッチンペーパー、洗剤といった日用品です。これらは使用頻度が高く消費ペースも安定しているため、大容量でも無駄になりにくく、セール対象になることも多い傾向があります。これらのかさばる商品を自宅まで届けてもらえる点も、オンラインならではのメリットです。
また、加工食品や飲料類もオンライン向きの商品といえます。常温保存が可能で賞味期限に余裕があるため、まとめて購入してストックしておく使い方に向いています。実店舗で人気の定番商品が、オンライン限定価格や期間限定セールになることもあるので、定期的にチェックしましょう。
さらに、家具や家電、アウトドア用品などは、オンライン限定商品として販売されるケースもあり、店舗では手に入らない商品を購入できる点が魅力です。
コストコオンラインは、会員制というコストコ独自の仕組みを生かしつつも、自宅にいながら商品を購入できる便利なサービスです。日用品や加工食品、大型商品などを中心に、実店舗とは異なるラインアップやオンライン限定商品を選べる点が特徴といえるでしょう。
一方で、支払い方法がMastercardのクレジットカードに限定されていることや、最低購入金額・購入数が設定されている場合がある点、実店舗より割高に感じるケースがある点など、事前に理解しておきたい注意点もあります。
そのため、コストコオンラインは「とにかく安く買う」ためのサービスというよりも、重たい商品を運ぶ手間を省きたい人や、まとめ買い・ストック買いを効率よく行いたい人に向いているでしょう。
自分の生活スタイルや購入目的に合っているかを確認したうえで、コストコオンラインを取り入れてみてください。
「送料は高い？本当にお得な商品はある？」
コストコオンラインが気になっていても、このような疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。
コストコオンラインは、自宅にいながらコストコの商品を購入できる便利なサービスです。しかし、会員登録の仕組みや送料込みの価格設定、支払い方法の制限など、事前に知っておきたいポイントも少なくありません。仕組みを理解しないまま利用すると、「思っていたより高かった」「買えるものがほとんどなかった」と感じてしまうこともあります。
そこで本記事では、コストコオンラインの基本的な使い方から送料の考え方、お得に購入しやすい商品ジャンル、利用時の注意点までを整理して解説します。コストコオンラインが自分に合ったサービスかどうかを判断したい方も、ぜひ参考にしてみてください。
コストコオンラインとは
コストコオンラインとは、コストコが運営する公式オンラインショップです。実店舗と同じく会員制を採用しており、会員のみが商品を購入できる仕組みになっています。
日本では2019年頃から本格的にサービスが展開され、現在は日用品・家電・家具・アウトドア用品など、生活に密着した幅広いジャンルの商品を取り扱っています。実店舗で定番となっている商品に加え、オンライン限定商品や期間限定で販売されるアイテムが用意されている点も特徴です。
なお、コストコオンラインは「実店舗の代替」というよりも、実店舗とは別の購入チャネルとして位置づけられています。価格設定や送料の考え方、購入条件などは実店舗と異なるため、利用前にサービスの仕組みを把握しておくことが重要です。
特徴とメリット
コストコオンラインの最大の特徴は、「会員制×大容量商品」というコストコならではの強みを、オンラインでもそのまま生かしている点です。
Amazonや楽天市場、ビックカメラなどの一般的な通販サイトは、少量購入や即日配送、幅広い価格帯の商品を揃えているのが特徴です。一方、コストコオンラインは「まとめ買い前提」「品質とコストパフォーマンス重視」の商品構成が中心となっています。
また、すべての商品が送料込みの価格で表示されているため、購入時に送料を個別に計算する必要がなく、支払総額がわかりやすい点もメリットのひとつです。
実店舗のように混雑や行列を気にせず、自宅で商品を比較しながら落ち着いて選べる点は、忙しい人や小さな子どもがいる家庭にとって使いやすいポイントといえるでしょう。
会員登録
コストコオンラインを利用するためには、事前に「コストコ会員登録」と「オンラインアカウント作成」の2つを済ませておく必要があります。一般的な通販サイトのように、メールアドレスだけで誰でも購入できる仕組みではない点に注意しましょう。
ここからは、コストコ会員の登録とオンラインアカウントの作成方法について、それぞれ順を追って解説します。あらかじめ流れを把握しておけば、初めての方でもスムーズに登録できるでしょう。
コストコ会員
オンラインで登録する場合は、ホームページの会員登録画面から氏名や住所、メールアドレスなどの基本情報を入力し、手順に沿って年会費を支払えば手続きは完了です。
【コストコ会員登録の流れ】
1．ホームページの会員登録画面から「オンラインで入会する」をクリック
2．必要事項を入力し、メール認証を行う
3．住所や家族カードの追加オプションを入力
4．カートから「お会計に進む」をクリックし、年会費を支払う
5．登録完了
登録後は、会員番号が発行され、オンラインサービスや店舗での買い物に利用できるようになります。
なお、会員登録が完了しただけでは、すぐにコストコオンラインで買い物ができるわけではありません。
次のステップとして、会員情報と連携させた「オンラインアカウントの作成」が必要になる点も押さえておきましょう。
オンラインアカウント作成
コストコ会員登録が完了したら、次に必要なのが「オンラインアカウントの作成」です。これは、すでに取得している会員番号と、コストコオンライン上のログイン情報をひも付けるための手続きです。
オンラインアカウントは、コストコ公式サイトの「オンラインアカウントを作成する」から無料で作成できます。
手順としては、会員番号を入力したうえで、名字とパスワードを設定して登録するだけです。特別な書類の提出や、複雑な認証手続きはありません。オンラインアカウントを作成することで、コストコオンラインへのログインが可能になり、商品の購入や注文履歴の確認、配送先の登録などが行えるようになります。
なお、実店舗で会員登録を済ませている場合でも、オンラインアカウントは別途作成する必要があります。「会員なのにログインできない」と感じた場合は、オンラインアカウントの登録が未完了であるケースが多いため、まずはこの点を確認してみてください。
購入方法
コストコオンラインでの購入方法は、一般的な通販サイトと大きく変わりません。オンラインアカウントでログインした状態で商品を選び、カートに追加して決済する流れです。
まず、商品ページでは価格や内容量、仕様などを確認しながら検討できます。コストコの商品は大容量のものが多いため、1点あたりの数量やサイズ感を事前に確認することが重要です。商品によっては、最低購入金額や購入点数が設定されている場合もあるため、カートに入れた際の表示もあわせてチェックしておきましょう。
カート画面では、購入予定の商品と合計金額を一覧で確認できます。送料は商品価格に含まれているため、決済直前に追加で送料が加算されることはありません。配送先や支払い方法を選択し、内容に問題がなければそのまま注文を確定します。
注文完了後は、オンラインアカウントの注文履歴から配送状況を確認できます。
注意点
コストコオンラインは便利なサービスですが、実店舗や一般的な通販サイトと同じ感覚で利用すると、「思っていたのと違った」と感じることもあります。特に、支払い方法や購入条件、価格の考え方などは、事前に把握しておかないと戸惑いやすいポイントです。
ここからは、コストコオンラインを利用する前に知っておきたい注意点を詳しく解説します。
支払方法はクレジットカード（Mastercard）のみ
コストコオンラインで利用できる支払い方法は、クレジットカード（Mastercardブランド）のみに限られています。Mastercard以外のクレジットカードや、デビットカード、電子マネー、QRコード決済などは利用できません。
実店舗では、Mastercardに加えて一部のデビットカードやプリペイドカードが使えるケースもありますが、オンラインショップでは対応範囲がさらに限定されます。そのため、普段からVisaやJCBのみを使っている方は、事前にMastercardを用意しておく必要があるでしょう。
また、支払いは一括払いが基本となり、分割払いやボーナス払いには対応していません。高額商品を購入する場合は、カードの利用限度額にも注意が必要です。「会員登録はできたのに決済で止まってしまった」というケースも少なくないため、利用前に対応カードを確認しておくことが大切です。
最低購入金額・購入数が設定されていることがある
コストコオンラインでは、多くの商品カテゴリで合計金額が2,500円以上でないと決済に進めません。
また、日用品や消耗品などでは「1商品につき2点以上」といった最低購入数が設定されているケースも多いです。これは、コストコがもともとまとめ買いを前提とした販売スタイルを採用しているためです。
そのため、「必要なものを1点だけ買いたい」という目的では、条件を満たせず購入できないこともあります。商品ページやカート画面には、購入条件が明記されているため、カートに入れた際は必ず表示内容を確認しましょう。
食品の取り扱いは少ない
コストコオンラインでは、実店舗と比べて食品の取り扱いが少ない点にも注意が必要です。特に、ベーカリー商品や総菜、生鮮食品といった「店舗で人気の食品」は、オンラインではほとんど購入できません。
オンラインで主に扱われているのは、常温保存が可能な加工食品や飲料、冷凍食品などが中心です。配送中の品質管理や賞味期限の問題から、取り扱い商品が限定されていると考えられます。そのため、「コストコといえば食品目当て」という方にとっては、やや物足りなく感じるかもしれません。
一方で、長期保存ができる食品や大容量の加工食品は、オンラインでも購入できます。まとめ買いしてストックしておきたい場合や、重たい飲料・缶詰類を自宅まで届けてもらいたい場合には、オンラインの方が便利に感じるケースもあるでしょう。
送料込みの価格設定
コストコオンラインの商品価格は、すべて送料込みで表示されているのが特徴です。購入手続きの途中で送料が加算されることはなく、商品ページに表示されている金額がそのまま支払総額になります。
一見するとわかりやすい仕組みですが、実店舗と比較するとオンラインの方が割高に感じるケースも少なくありません。これは、配送コストがあらかじめ商品価格に含まれているためです。たとえば、実店舗では数百円～1000円台で購入できる日用品でも、オンラインでは数百円ほど高く設定されていることがあります。
また、北海道と沖縄県では、別途配送サーチャージが発生します。金額は商品や注文内容によって異なりますが、地域によって追加費用がかかる点は事前に確認しておきたいポイントです。
コストコオンラインは「とにかく最安で買いたい」という使い方よりも、重たい商品やかさばる商品を手間なく届けてもらいたい場合に向いているサービスです。価格だけでなく、配送の手間や時間も含めて判断するようにしましょう。
お得な商品
コストコオンラインでは、すべての商品が実店舗より安いわけではありませんが、ジャンルを選べばお得に購入できる商品もあります。ポイントは、「まとめ買いとの相性がよい商品」や「オンラインならではの条件」があるかどうかです。
代表的なのが、トイレットペーパーやキッチンペーパー、洗剤といった日用品です。これらは使用頻度が高く消費ペースも安定しているため、大容量でも無駄になりにくく、セール対象になることも多い傾向があります。これらのかさばる商品を自宅まで届けてもらえる点も、オンラインならではのメリットです。
また、加工食品や飲料類もオンライン向きの商品といえます。常温保存が可能で賞味期限に余裕があるため、まとめて購入してストックしておく使い方に向いています。実店舗で人気の定番商品が、オンライン限定価格や期間限定セールになることもあるので、定期的にチェックしましょう。
さらに、家具や家電、アウトドア用品などは、オンライン限定商品として販売されるケースもあり、店舗では手に入らない商品を購入できる点が魅力です。
まとめ
コストコオンラインは、会員制というコストコ独自の仕組みを生かしつつも、自宅にいながら商品を購入できる便利なサービスです。日用品や加工食品、大型商品などを中心に、実店舗とは異なるラインアップやオンライン限定商品を選べる点が特徴といえるでしょう。
一方で、支払い方法がMastercardのクレジットカードに限定されていることや、最低購入金額・購入数が設定されている場合がある点、実店舗より割高に感じるケースがある点など、事前に理解しておきたい注意点もあります。
そのため、コストコオンラインは「とにかく安く買う」ためのサービスというよりも、重たい商品を運ぶ手間を省きたい人や、まとめ買い・ストック買いを効率よく行いたい人に向いているでしょう。
自分の生活スタイルや購入目的に合っているかを確認したうえで、コストコオンラインを取り入れてみてください。