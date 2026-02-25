ポイ活アプリ「エブリポイント」が大幅アップデート！

ポイ活アプリ「エブリポイント」が、

Android版・iOS版同時に大型アップデート

起動時間を従来比で約半分に短縮 「ガイド機能」を新搭載

ピクセラは2月20日に、ポイ活アプリ「エブリポイント（EveryPoint）」において、ユーザー体験（UX）を大幅に向上させる大型アップデートの提供を、Android版、iOS版同時に開始した。今回のアップデートでは、「エブリポイント」アプリを開く際の待機時間を排除することに注力している。起動時間を改善することで、移動中や休憩時間といったすき間時間でも、すぐにポイ活を始められる環境を整えた。具体的には、アプリのシステムの刷新によって起動時間を従来と比較して約半分に短縮しており、日常のあらゆる瞬間でよりスムーズなポイント獲得アクションへの移行を可能にしている。あわせて、「ポイ活を始めてみたいけれど、使い方が難しそう」という新規ユーザーの不安を解消すべく、直感的に操作方法を学べるガイド機能を実装した。はじめてアプリを起動した際に、ポイントの貯め方から交換方法までを、わかりやすくステップアップ形式で解説してくれる。「エブリポイント」は、「日常がまるごと資産になる、新時代のポイ活プラットフォーム」をコンセプトにした、高いポイント還元率を誇るポイ活アプリケーション。ユーザーの「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」といった、普段の生活の中で行うさまざまな行動から、楽しみつつ効率的にポイントを貯められる。貯まったポイントは、約60社の他社ポイントや電子マネーなどに交換できる。