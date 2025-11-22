電子コミック「LINEマンガ」に「ポイ活」機能！ポイントは「えらべるPay」や「マンガコイン」に交換可能

指定されたリクエストの達成でマンガコインなどとの

交換が可能なポイントを貯められる機能が追加

公式Xキャンペーンで豪華ギフトがその場で当たる

LINE Digital Frontierは11月20日に、同社が運営すル電子コミックサービス「LINEマンガ」において、「ポイ活」機能の提供を開始した。あわせて、ポイントを獲得可能なイベントを、「LINEマンガ」の公式Xアカウントにて開催する。今回、LINEマンガにおいて提供が開始された「ポイ活」機能では、対象作品を指定話数読んだりアイテムを使用したりといった、その日のリクエストを達成することでポイントを獲得できる。獲得したポイントは、「えらべるPay」または「LINEマンガ」で使えるマンガコインとの交換が可能となっている。あわせて、「LINEマンガ」の公式Xアカウントにて開催されるイベントでは、11月20日～26日23時59分の期間に、同アカウント（@LINEmanga）をフォローして該当ポストをリポストすると、抽選で1000名に豪華ギフトがその場で当たる。なお、期間中は毎日参加できる。