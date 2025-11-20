人気「ゴリラシリーズ」から発熱・遮熱・蓄熱で激アツの「スーパーゴリラのハグ」誕生！

スーパーゴリラのハグ

まるでゴリラに包まれているような汗ばむほどの温もり

熱を逃さないアルミ生地と発熱・蓄熱する繊維を重ねた8層構造を採用

ひざ掛けや肩掛け、ブランケットとしても使える

ドウシシャは11月20日、発熱、遮熱、蓄熱する8層構造のブランケット「スーパーゴリラのハグ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレー、ピンクの2色。価格は4400円。「スーパーゴリラのハグ」は、発熱、遮熱、蓄熱する素材を重ねた8層構造を採用した、汗ばむほどの温もりを体感できる「激アツ」な3WAYブランケット。ふわふわな表生地の下に、熱を逃さないアルミ生地と発熱・蓄熱する繊維を重ねた8層構造で、ずっしりとほどよい重さで体に密着する。あたたかい空気を閉じ込めて、まるでスーパーゴリラにハグされているような、ぽかぽかした温かさが続く。ひざ掛けとして使えるほか、本体の長辺に備えているボタンを留めれば肩から羽織れる。また、広げるとお昼寝時におなかをあたためられるブランケットとしても使用できる。本体には、ゴリラのネームタグをワンポイントにあしらうことで、かわいらしさと遊び心のあるデザインに仕上げた。また、スリーブにはパジャマ姿のスーパーゴリラが、人間を後ろからハグしているイメージが描かれている。