ゴリラが磨けば金になる!? フライパン「金のゴリラのひと磨き」

ドウシシャは8月20日に、びっくりするほどつるつるなフライパン「金のゴリラのひと磨き」の販売を開始した。ラインアップは、玉子焼き、フライパン（3サイズ）、深型フライパン（2サイズ）を用意している。「金のゴリラのひと磨き」は、ゴリラのキャラクターがフライパン工場でアルバイト中にバナナを食べて、「金のゴリラ」に変身したという設定をもとにしており、金のゴリラがバナナでフライパンを磨いたところ、つるつるの金色フライパンになってしまった、というストーリーから生まれた。健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気を受けて始まった新シリーズ「ゴリ推し企画」であり、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの象徴である「ゴリラ」の、弟キャラクター「弟ゴリラ」がアルバイトをしているという設定のもと展開している。「金のゴリラのひと磨き」では、フライパンの内面にふっ素コーティングを、ふっ素樹脂を遠心力で均一に塗布するスピンコート仕上げで施しているため、表面が滑らかでこびりつきにくい。また、コーティングが剥れにくいので、耐久性の向上にもつながっている。なお、使用しているふっ素樹脂には「PFOS（ピーフォス）」および「PFOA（ピーフォア）」は含まれていない。価格は、「金のゴリラのひと磨き 玉子焼き13×18cm」が3058円、「金のゴリラのひと磨き フライパン」の20cmモデルが3058円、26cmモデルが3278円、28cmモデルが3608円、「金のゴリラのひと磨き 深型フライパン」の24cm深型モデルが3278円、28cm深型モデルが3828円。