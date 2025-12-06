レイコップのふとん乾燥機「MONAMI PRO」は「ハイパワー＆大風量」だからすみずみまでケア

レイコップ MONAMI PRO

最高温度約75℃の高温風で99.9％のダニを死滅

使用イメージ

洗濯物の部屋干しや靴の乾燥にも使える

4つの温度と8つの時間を選択可能で、動作状況がわかりやすい液晶パネルも搭載

レイコップは12月4日にハイパワー×大風量のふとん乾燥機「レイコップ MONAMI PRO」を、公式オンラインショップなどで発売した。価格は1万8800円。「レイコップ MONAMI PRO」は、最高温度約75℃の高温風とハイパワーの大風量によって布団にこもった湿気を除去し、ダニを99.9％死滅させて寝具環境を快適空間にリセットするふとん乾燥機。毎日の寝汗による湿度の籠りや皮脂・皮膚片などダニが生息しやすい布団を、約60℃以上（最高約75℃）の高温風で温めることで、99.9％のダニを死滅させるとともに、布団に籠った湿気を取り除いてダニが生息しにくい環境を作る。あわせて、従来機種「MONAMI」と比較して約2.4倍の大風量を実現し、シングルサイズだけでなく大型サイズの布団でも、すみずみまで温風を行きわたらせられる。さらに、温風とともにマイナスイオンを放出するので、温風との相乗効果で気になる臭いケアとしても活用できる。寝具の臭いケアをはじめ、付属のアタッチメントを使用すれば雨や台風・花粉時期などにおける洗濯物の部屋干しや、乾燥に時間がかかって生乾きしやすい靴の乾燥といった、さまざまなシーンで活躍する。高温風＆大風量ながら、消費電力は600Wと省エネ設計で、1日2回使用しても月額の電気代は210円と、健康だけでなく家計にも優しい。また、本体は「MONAMI」と比較して約23％軽量化しているので、持ち運びしやすい。動作モードは、ダニ対策用の「ダニモード」、寒い日の入眠時におすすめの「あたためモード」、布団の乾燥に適した「冬モード」、温風で除湿してから送風でクーリングする「夏モード」の、オールシーズン活用できる4種類のモードを選べる。また、温度設定は室温／55℃／65℃／75℃の4種類、および8つの時間を選択可能な手動モードも備えており、用途や環境に合わせて使い分けられる。さらに、ボタンを押すだけのシンプル操作で、運転中も温度と時間がわかる液晶パネルを搭載する。