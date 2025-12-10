テスコム、大風量で速乾！「マイナスイオン」と「プロテクトイオン」搭載のヘアドライヤー2タイプ

低温風のケアモード搭載ドライヤー2機種が発売

大風量×低温風で髪をいたわりながら時短ドライ

TD461A

TD561A

テスコム電機（テスコム）は12月上旬に、髪をやさしくいたわって熱ダメージを抑える、低温風のケアモードを搭載した「マイナスイオンヘアドライヤーTD461A」と「プロテクトイオンヘアドライヤーTD561A」を発売する。どちらも価格はオープン。「TD461A」「TD561A」ともに、毎分2.0立方メートルの大風量とスピードアップノズルによって、髪を根元から素早く乾かせるドライヤー。速乾性を従来機種「TD200B」と比較して約12.5％向上し、忙しい毎日も時短でのヘアドライを可能にした。髪をやさしくいたわって、熱ダメージを抑える低温風のケアモードを搭載しており、独立スイッチなのでワンプッシュで簡単にケアモードへ切り替えられる。本体は、毎日使うことを考慮した軽量デザインとなっており、500mLのペットボトルよりも軽く、コンパクトなノズルで快適なヘアドライを実現する。そのほか、インレットは掃除がしやすく、取り外しが簡単なラク抜きプラグを採用し、電源コードをスッキリとまとめられるクイックコードバンドが付いてくる。カラーは、ダークネイビー、ブルーグレー、ピンクの3色。「TD461A」は、マイナスイオンが髪の広がりの一因となる静電気を低減するとともに、髪のツヤもアップさせる。「TD561A」は、髪をやさしくいたわるプロテクトイオンを搭載し、プラスとマイナスのイオンを同時に放出することで、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制する。また、髪のツヤもアップさせられる。