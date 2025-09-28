生食パンのような手触りの昼寝枕「ゴリラのひとねむり」、ドウシシャとアキレスが共同開発

ゴリラのひとねむり

ゴリラのおなかでお昼寝しているよう

使用イメージ

やわらかく、しっとり・もちもちした手触りを実現した

「生ウレタン」を使用

まくらカバーは取り外せる

「ゴリラのひとねむり」のパッケージイラスト

2色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは、アキレスと共同開発した、生食パンのような手触りのウレタンフォームを使用した、やみつきになる昼寝専用枕「ゴリラのひとねむり」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」や一部のオンラインショップで9月18日から先行販売している。カラーは、ブラウン、グレーの2色。価格は1万890円。ゴリラのひとねむりは、ベビーゴリラのキャラクターがゴリラのおなかの上で寝ている様子をもとにした、ふわふわのやわらかさと適度な弾力がやみつきになる昼寝専用枕。健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズの人気を受けて始まった、「ゴリ推し企画」として展開される。本体は幅55×高さ25×奥行き75cmと大きく、特殊原材料配合の「生ウレタン」（厚さ約2cm）と、通常の枕と比較して約1.5倍量となる800gの中わたを使用することで、やわらかいけれど適度な弾力を実現している。しっかり身体を支えてくれるので、どんな体勢でも疲れにくく、仰向けや横向きをはじめ、うつ伏せでスマートフォンを操作したり、クッションのように背もたれにしたりといった使い方にも対応する。「生ウレタン」は、寝具に最適なフォームとしてアキレスが独自開発した特殊ウレタンフォームを採用。特殊原材料の配合によってやわらかく、しっとり・もちもちした手触りで、ビーズクッションのような流動的なやわらかさではなく、まるで生食パンに包まれているような触感となっている。ソフトタッチの感触を保ちつつサポート力、耐久性をアップすべく、汎用フォームと比較して約2倍の密度を実現し、長く使ってもへたりにくく、綿のように柔らかい感触を持ちつつも反発力が高いので、沈み込みすぎずしっかり支えてくれるため寝返りしやすい。また、生卵を押し当てても割れない、優れた体圧分散を実現した。大判サイズながら重さは約1.2kgと軽量で、まくらカバーは取り外して洗えるので清潔さを保てる。パッケージには、ベビーゴリラがおなかの上でスヤスヤ寝ているほっこりするイラストが描かれている。