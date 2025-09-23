暑い日でも親子で夢中になれる「巨大室内遊園地」、愛知・豊川市にオープン！

「キッズランドUS 愛知豊川店」が

プリオ豊川の地下1階にオープン

雨の日も花粉が辛い時期でもゆっくり遊べる

新エリア「牧場コーナー」が登場

ボールプールコーナー

「カートコーナー」や「メリーゴーラウンド」など乗り物も充実

記念撮影が楽しめる「セルフ写真館」や「カラオケコーナー」も

セルフ写真館

カラオケコーナー

スーパージャングルジム

公園コーナー

ふわふわドーム

ユーエスマートは9月12日に、室内遊び場「キッズランドUS 愛知豊川店」を、プリオ豊川（愛知県豊川市）の地下1階にオープンした。キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場で、遊び放題プランや短時間プランなどを用意し、おトクかつ気軽に利用できる。受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなくゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。今回、オープンした「キッズランドUS 愛知豊川店」には、野菜の収穫体験や子牛のお世話ごっこを楽しめる新エリア「牧場コーナー」が登場した。宇宙空間のようなコーナー内に、惑星のようなエアー遊具やボールシャワーといった、楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプールコーナー」も設けられている。コース内のドライブを楽しめる「カートコーナー」や、パンダに乗って回る「メリーゴーラウンド」といった、楽しい乗りものが大集結する。スマートフォンで気軽に記念撮影を楽しめる「セルフ写真館」では、本格的な照明設備や撮影用衣装を追加料金なしで利用できる。子どものカラオケデビューに最適で、追加料金なしで利用可能な「カラオケコーナー」も設置されている。さらに、「キッズランドUS」名物のアスレチックであり、2階建て巨大ジャングルジムの中にすべり台や吊り橋といった、ワクワクする仕掛けを詰め込んだ「スーパージャングルジム」も楽しめる。公園コーナーには、ブランコやシーソーといった公園でお馴染みの遊具を取り揃えているため、真夏日や雨の日でも天候を気にする必要のない室内で、アクティブに過ごせる。そのほか、たくさんのボールプールと白くてふわふわな山のエアー遊具で飛んで跳ねて体を動かして遊べる、「ふわふわドーム」も設置されている。