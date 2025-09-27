“つかまれる感覚”を再現、着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」発売

「ベビーゴリラのひとつかみ」の使用イメージ

初のアパレルアイテム

「ゴリラのひとつかみ」とのW使いでスッキリ感がさらにアップ

ゴリラの手形をイメージした編みパターンを採用

部位ごとに圧が異なる

指先部分の開閉イメージ

履き口のゴリラのワンポイントマーク（上）と、

ベビーゴリラが描かれたパッケージ

ドウシシャは、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」の販売を公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで9月20日に開始した。サイズはM（22～24cm）、L（23～25cm）の2種類を用意し、どちらも価格は2178円。ベビーゴリラのひとつかみは、「ゴリラのハイパワーシリーズ」初のアパレルアイテムとなる着圧ソックス。ふくらはぎ中央部に施されたゴリラの手形デザインが、独自の編みパターンを採用しており、この部分でふくらはぎを上に持ち上げて、ドウシシャのふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」（別売）でふくらはぎを掴むことで、ソックスを脱いだ時にさらにスッキリ感を感じられる。ふくらはぎ中央部にはゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施し、まるでゴリラに掴まれているようなデザインに仕上げた。部位ごとに圧を変えた着圧設計で、足首に近い部分は21hPa、ふくらはぎ中央部は17hPa、膝に近い部分は13hPaと、上から下にかけてより強い圧をかけられるので、脱いだ後のスッキリ感が際立つ。さらに、指先部分に穴を開けているためつま先を出せるようになっており、つま先を出さずにルームソックスとしても着用が可能で、冬場の冷え対策としても活躍する。また、睡眠時にはつま先を出して蒸れや暑さを軽減できる。そのほか、履き口には左右の区別をしやすくする、ゴリラのワンポイントマークが付いており、パッケージにベビーゴリラが整体師のお父さんの真似をしてふくらはぎを掴んでいるイラストが描かれている。