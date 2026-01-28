最大3カ月お得！　「ドコモ×Netflix 春のポイント大還元祭」　3月31日まで

お得なスタートキャンペーン

映像配信サービスでの連携を強化

dポイント（期間・用途限定）で

最大合計計2670ポイント進呈する

「爆アゲ セレクション」の通常の特典は

月額料金（税別）の20％ポイント還元

（Netflixの場合）

NTTドコモとNetflixは1月23日、ドコモの対象プラン（ahamoを含む）の契約者を対象に「ドコモ×Netflix 観るなら今！春のポイント大還元祭」を3月31日まで実施している。両社の連携キャンペーンとして、1月16日～3月31日のキャンペーン期間中にドコモの対象プラン「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」の契約者が「爆アゲ セレクション」からNetflixを新規で申し込んだ場合に、dポイント（期間・用途限定）で、Netflixの広告つきスタンダードプランの月額料金に相当するポイントを進呈する。ドコモの契約プランによってポイントを進呈する月数が変わり、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の場合は3カ月分相当（計2670ポイント）、「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」の場合は1カ月分相当（890ポイント）となる。ポイント進呈時期は6月以降（予定）。また、同キャンペーンによるdポイント（期間・用途限定）の進呈は1人につき1回限り。Netflixの対象プランは、Netflix 広告つきスタンダード・Netflix スタンダード・Netflix プレミアム。Netflix は、岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーの3役を担う侍バトルロワイヤル「イクサガミ」、アジアのトップクリエイターが手がけたロマンティックコメディ「匿名の恋人たち」など、話題の作品を多数ラインアップする。さらに今年3月には、日本を代表する世界的人気コミックを原作とした実写版「ONE PIECE」シーズン2や「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」を独占配信する予定。