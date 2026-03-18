窓を閉めても花粉は入る！ タイプ別で効果が激変する空気清浄機の正しい選び方

空気清浄機を紹介

窓を閉めても花粉は入ってきます

空気清浄機の3タイプをざっくり理解

フィルター式：花粉対策の“基本”

ブルーエア Blue Max

電気集じん式：洗って使えてお得

Airdog X3D

イオン放出式：空間まるごとケア

シャープ IG-MX15

迷ったら、この順番で

秋葉 けんた

編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。

【空気清浄機で変わる家の空気学・1】いまや日本人の2人に1人が花粉症といわれる時代。「窓を閉めているのに鼻がムズムズする」という経験、ありませんか。花粉の侵入をゼロにするのは難しいからこそ、「入った花粉をどう取るか」がカギ。そんなとき、活躍するのが空気清浄機です。大きく3タイプあるので、それぞれ得意なことを紹介します。実は室内に入る花粉の約6割が換気口や窓のすき間から、約4割が衣類や髪への付着で持ち込まれています（花王調べ）。入った花粉は床に約55％、布団に約22％たまるため、小さな子どもがいる家庭では特に気になるところです。帰宅時にウールの上着を着ていると、1着に約8万個もの花粉がついているというデータもあります（ライオン調べ）。玄関で軽く払うだけで約4割落とせるので、まずはこの習慣から始めてみてください。それでは、空気清浄機をタイプ別で紹介します。ファンで空気を吸い込み、細かいフィルターで花粉をキャッチします。いちばん多くの製品に使われている方式です。・いいところ：花粉の除去力がもっとも高い。製品の選択肢が豊富・気になるところ：フィルター交換が定期的に必要（1枚3000～1万円）・お手入れ：外側のフィルターを月1回、掃除機で吸うだけでOK迷ったら、まずこのタイプ。花粉をしっかり取りたいならいちばん確実です。静電気の力で花粉を金属プレートに吸い付けます。フィルター交換が不要です。・いいところ：フィルター代がかからない。長く使うほどおトク・気になるところ：月1～2回プレートを水洗いする手間がある。製品の種類が少なめ「フィルター代がもったいない」と感じる人におすすめです。こまめに洗える人なら好相性です。イオンを部屋に放出して、浮遊する花粉の働きを抑えます。・いいところ：壁やカーテンに付いた花粉にも作用。消臭もできる製品が多い・気になるところ：花粉を直接吸い取る力は弱い。単体より、フィルター式と併用できる据え置き型に加えて、車載用やネックレス型のものなどが販売されています。その場合、フィルター式にプラスすると効果的です。もし何を買えばいいのか迷ったら、この順番で考えてください。（1）まず1台なら「フィルター式」が安心。花粉を取る力がいちばん確実です（2）フィルター代が気になるなら「電気集じん式」も検討を。洗えば繰り返し使えます（3）「イオン放出式」はフィルター式と合わせて使うという方法もあります花粉は完全には防げません。でも「タイプの違い」を知っておくだけで、わが家に合った1台がぐっと選びやすくなります。（マイカ・秋葉 けんた）