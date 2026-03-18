窓を閉めても花粉は入る！ タイプ別で効果が激変する空気清浄機の正しい選び方
特集
2026/03/18 17:00
【空気清浄機で変わる家の空気学・1】いまや日本人の2人に1人が花粉症といわれる時代。「窓を閉めているのに鼻がムズムズする」という経験、ありませんか。花粉の侵入をゼロにするのは難しいからこそ、「入った花粉をどう取るか」がカギ。そんなとき、活躍するのが空気清浄機です。大きく3タイプあるので、それぞれ得意なことを紹介します。
ファンで空気を吸い込み、細かいフィルターで花粉をキャッチします。いちばん多くの製品に使われている方式です。
・いいところ：花粉の除去力がもっとも高い。製品の選択肢が豊富
・気になるところ：フィルター交換が定期的に必要（1枚3000～1万円）
・お手入れ：外側のフィルターを月1回、掃除機で吸うだけでOK
迷ったら、まずこのタイプ。花粉をしっかり取りたいならいちばん確実です。
静電気の力で花粉を金属プレートに吸い付けます。フィルター交換が不要です。
・いいところ：フィルター代がかからない。長く使うほどおトク
・気になるところ：月1～2回プレートを水洗いする手間がある。製品の種類が少なめ
「フィルター代がもったいない」と感じる人におすすめです。こまめに洗える人なら好相性です。
イオンを部屋に放出して、浮遊する花粉の働きを抑えます。
・いいところ：壁やカーテンに付いた花粉にも作用。消臭もできる製品が多い
・気になるところ：花粉を直接吸い取る力は弱い。単体より、フィルター式と併用できる
据え置き型に加えて、車載用やネックレス型のものなどが販売されています。その場合、フィルター式にプラスすると効果的です。
（1）まず1台なら「フィルター式」が安心。花粉を取る力がいちばん確実です
（2）フィルター代が気になるなら「電気集じん式」も検討を。洗えば繰り返し使えます
（3）「イオン放出式」はフィルター式と合わせて使うという方法もあります
花粉は完全には防げません。でも「タイプの違い」を知っておくだけで、わが家に合った1台がぐっと選びやすくなります。（マイカ・秋葉 けんた）
■Profile
秋葉 けんた
編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。
窓を閉めても花粉は入ってきます実は室内に入る花粉の約6割が換気口や窓のすき間から、約4割が衣類や髪への付着で持ち込まれています（花王調べ）。入った花粉は床に約55％、布団に約22％たまるため、小さな子どもがいる家庭では特に気になるところです。帰宅時にウールの上着を着ていると、1着に約8万個もの花粉がついているというデータもあります（ライオン調べ）。玄関で軽く払うだけで約4割落とせるので、まずはこの習慣から始めてみてください。
空気清浄機の3タイプをざっくり理解それでは、空気清浄機をタイプ別で紹介します。
フィルター式：花粉対策の“基本”
ファンで空気を吸い込み、細かいフィルターで花粉をキャッチします。いちばん多くの製品に使われている方式です。
・いいところ：花粉の除去力がもっとも高い。製品の選択肢が豊富
・気になるところ：フィルター交換が定期的に必要（1枚3000～1万円）
・お手入れ：外側のフィルターを月1回、掃除機で吸うだけでOK
迷ったら、まずこのタイプ。花粉をしっかり取りたいならいちばん確実です。
電気集じん式：洗って使えてお得
静電気の力で花粉を金属プレートに吸い付けます。フィルター交換が不要です。
・いいところ：フィルター代がかからない。長く使うほどおトク
・気になるところ：月1～2回プレートを水洗いする手間がある。製品の種類が少なめ
「フィルター代がもったいない」と感じる人におすすめです。こまめに洗える人なら好相性です。
イオン放出式：空間まるごとケア
イオンを部屋に放出して、浮遊する花粉の働きを抑えます。
・いいところ：壁やカーテンに付いた花粉にも作用。消臭もできる製品が多い
・気になるところ：花粉を直接吸い取る力は弱い。単体より、フィルター式と併用できる
据え置き型に加えて、車載用やネックレス型のものなどが販売されています。その場合、フィルター式にプラスすると効果的です。
迷ったら、この順番でもし何を買えばいいのか迷ったら、この順番で考えてください。
（1）まず1台なら「フィルター式」が安心。花粉を取る力がいちばん確実です
（2）フィルター代が気になるなら「電気集じん式」も検討を。洗えば繰り返し使えます
（3）「イオン放出式」はフィルター式と合わせて使うという方法もあります
花粉は完全には防げません。でも「タイプの違い」を知っておくだけで、わが家に合った1台がぐっと選びやすくなります。（マイカ・秋葉 けんた）
■Profile
秋葉 けんた
編集プロダクションのマイカに所属するITライター。雑誌、書籍、新聞、Web記事など、多岐にわたるメディアで執筆活動を行っている。特に家電やガジェット、IT関連の記事に豊富な実績があり、生成AIに関する書籍も多数手がけている。