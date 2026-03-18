「TOICA」のモバイルサービス始まる　「ICOCA（TOICAモデル）」として

Appleウォレットでの「ICOCA（TOICAモデル）」イメージ

Suica、PASMO、ICOCAに続き、TOICAも「Apple Pay」に対応

東海旅客鉄道（JR東海）と西日本旅客鉄道（JR西日本）は、JR西日本の「Apple PayのICOCA」の仕組みを活用した「TOICA」のモバイルICサービスが「Appleウォレット」に対応したと発表した。事前に新規発行またはカード型TOICAの情報を取り込むことで、iPhone／Apple WatchユーザーはTOICAを利用できる。iPhoneやApple WatchのAppleウォレットに「ICOCA（TOICAモデル）」を新規発行するか、手持ちのカード型のTOICA／TOICA定期券の情報を引き継いで「ICOCA（TOICAモデル）」を発行することで、交通系ICカードが相互利用可能な全国の鉄道・バスなどの公共交通機関に乗車でき、買い物の支払いにも利用できる。チャージやTOICAエリアの定期券の購入などは「ICOCAアプリ」から行う。なお、一部、情報の引き継ぎができないTOICA／TOICA定期券がある。「ICOCAアプリ」の利用にあたり、JR西日本のWESTERサービスへの会員登録と、Appleウォレットへのクレジットカード登録またはICOCAアプリへの「J-WESTカード」の登録が必要。「ICOCA（TOICAモデル）」はJR西日本が発行し、チャージ残額もJR西日本が管理する。