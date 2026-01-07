ソフトバンクユーザー・「SoftBank 光」の契約者向けに、「Netflix」広告つきスタンダードプランのキャンペーン

「ソフトバンク」「SoftBank 光」ユーザーなら「Netflix」を

おトクに利用できるキャンペーンが開催

Netflixの広告つきスタンダードプランが3カ月目まで無料！

ソフトバンクは2月2日～3月31日の期間、「ソフトバンク」の携帯電話サービスを対象料金プランで契約しているユーザー、光ブロードバンドサービス「SoftBank 光」を契約しているユーザーを対象に、所定の条件を満たすことで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランを3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーンを開催する。「ソフトバンク」ユーザーを対象にした「Netflix満喫キャンペーン」では、期間中に適用条件をすべて満たしたユーザーに対して、「Netflix」に加入した翌月から3カ月目まで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円を、「ソフトバンク」の携帯電話サービスの毎月の利用料金から割り引く。同キャンペーンの適用を受けるには、「ソフトバンク」の携帯電話サービスが個人契約であり、キャンペーン期間中にソフトバンクの指定窓口から「Netflix」に加入し、「ソフトバンク」の携帯電話サービスと「Netflix」の利用料金を合算して支払うとともに、キャンペーン期間の各月の前月末時点で対象料金プランに加入中、またはこれらのプランへの変更申し込みを行っている必要がある。対象料金プランは、「ペイトク無制限」「ペイトク50」「ペイトク30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」「スマホデビュープラン＋」。「SoftBank 光」ユーザーを対象にした「SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン」では、期間中に適用条件をすべて満たしたユーザーに対して、「SoftBank 光 Netflixパック」の課金開始月から3カ月目まで、「Netflix」の広告つきスタンダードプランの月額料金に相当する890円を、「SoftBank 光 Netflixパック」の毎月の利用料金から割り引く。「SoftBank 光」との同時申し込みで同キャンペーンの適用を受けるには、「SoftBank 光」が個人契約であり、キャンペーン期間中にソフトバンクの指定窓口から「SoftBank 光 Netflixパック」に申し込んで、180日以内に課金が開始されており、「SoftBank 光 Netflixパック」と同キャンペーンを同時に申し込む必要がある。あわせて、「SoftBank 光 Netflixパック」の申込日が含まれる月を含む過去3カ月以内に「SoftBank 光」および「SoftBank Air」またはそのどちらかのサービスを解約しておらず、「SoftBank 光 Netflixパック」の申し込み日時点において、「SoftBank 光」の設置場所と同じ住所・名字で「SoftBank 光」および「SoftBank Air」またはそのどちらかのサービスの契約がないことが求められる。さらに、課金開始日が含まれる月の末日時点で、「SoftBank 光 Netflixパック」を利用中であり、「SoftBank 光 Netflixパック」の利用料金の支払い方法を、ソフトバンクが指定する方法で登録完了している必要がある。すでに「SoftBank 光」を契約しているユーザーは、「SoftBank 光」が個人契約であり、キャンペーン期間中にソフトバンクの指定窓口から「SoftBank 光 Netflixパック」に申し込んでおり、1月6日～2月1日の期間中に「SoftBank 光 Netflixパック」への申し込み履歴がない場合に、同キャンペーンに申し込める。なお、「Netflix満喫キャンペーン」「SoftBank 光 Netflixパック満喫キャンペーン」ともに、詳細は後日ウェブサイトにて公開される。また、「ワイモバイル」や「LINEMO」を契約しているユーザーに対しても、「Netflix」がおトクに利用可能になる取り組みの開始を、2月中旬以降に予定している。