サブスク加入でさいたま市内の対象店舗1軒につき毎日ドリンクが1杯無料！　新サービス「たまのみ」

「さいたま市みんなのアプリ」掲載店でWelcomeドリンクが

つなぐは1月20日に、同社の運営する「さいたま市みんなのアプリ」との連携によって、さいたま市内の飲食店をおトクに楽しめるサブスクリプションサービス「たまのみ」をリリースした。2月16日には、「さいたま市みんなのアプリ」のユーザー向けに、同アプリ上で「たまのみ」会員募集のお知らせ配信を実施しており、今後本格的にサービス展開をしていく。「たまのみ」は、さいたま市内の「さいたま市みんなのアプリ」掲載店において、毎日1軒あたりドリンク1杯は無料になる、「Welcomeドリンク」のサブスクリプションサービス。サービス開始時点では、浦和・大宮エリアを中心に約100店が参加し、今後は市内全域への掲載店拡大を目指す。「たまのみ」登録ユーザーに対して提供される、1杯無料のWelcomeドリンクは、アルコールからノンアルコールまで掲載店ごとにラインアップが異なり、掲載店なら1日何軒でもWelcomeドリンクが1杯無料になる。月額料金は、一般会員が980円、「さいたま市みんなのアプリ」会員なら480円。初回登録時の「さいたま市みんなのアプリ」との連携で、100ポイントの「たまポン」がもらえる。また、新規登録を行ったユーザーを対象に、3月末まで「たまのみ」が無料で利用可能になるモニターキャンペーンを開催している（新規登録時に、キャンペーンコード「5959」の入力が必要）。さらに、2月28日までの期間中に3店舗で「たまのみ」を利用するとともに、掲載店になってほしいお店を1軒リクエストすることで、月額料金が無料になる期間が4月末まで延長される。