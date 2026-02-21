  • ホーム
  • JR東日本の新しい新幹線ネット予約「JRE GO」　2026年秋ごろ開始！

JR東日本の新しい新幹線ネット予約「JRE GO」　2026年秋ごろ開始！

暮らし

2026/02/21 18:00

　東日本旅客鉄道（JR東日本）は、2026年秋ごろに、新しい新幹線予約サービス「JRE GO」を開始すると発表した。

従来の「えきねっと」との比較

新幹線予約を最短1分で

　デジタル接点の強化を図るため、既存の「えきねっと」に対する改善要望をもとに、全く新しい発想のもと、新幹線予約が最短1分で完了する「JRE GO」を始める。従来の「えきねっと」も引き続きサービスを継続するが、将来的には「JRE GO」との一体化を目指す。
 
急な予定変更にも、すぐ対応できるように

　「JRE GO」では、利用開始手続きを従来の21ステップから最短4ステップに簡略化する。また、「えきねっと」では1度の検索で最大3本だった検索結果に表示される列車本数を、「JRE GO」では対象区間の全列車を表示し、シートマップで号車・座席位置・併結（はやぶさ／こまちなど）も同時に表示することで、繁忙期でも乗りたい列車がすぐ見つかるようにする。このほか、今まで煩雑だった乗車する列車の変更や払戻しについて、「JRE GO」ではトップ画面から直近の予約にアクセスして簡単に変更や払戻しが可能となる。
 
「JRE GO」のロゴ

　提供開始時のサービス仕様は、JR東日本エリアの東北、秋田、山形、上越、北陸（東京～上越妙高まで）の新幹線各駅相互間の発売。東京～上野間発着は除く。割引きっぷとなる「トクだ値」の取り扱いはない。2027年度末までに在来線チケットレス特急券の取り扱いや多言語対応を目指し、サービスの拡充を進める。

　なお、4月20日から先行試用版のサービスを開始する。事前エントリー制となり、エントリー方法は4月にJR東日本のウェブサイトと公式SNSで告知する。
