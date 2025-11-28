えきねっとの予約方法を徹底解説 乗車方法や注意点までを網羅
コラム
2025/11/28 14:36
新幹線や特急の指定席を、駅に行かずにスマホやパソコンから予約できる「えきねっと」。出張や旅行で利用したことがある方も多いのではないでしょうか。えきねっとを使えば、24時間いつでも予約・購入ができるだけでなく、チケットレス乗車やポイント還元などの便利なサービスも利用できます。
一方で、初めて使う人にとっては「会員登録が必要？」「切符はどこで受け取るの？」「スマートEXとの違いは？」といった疑問も多いはずです。
そこでこの記事では、えきねっとの予約方法から乗車方法、キャンセル手順、注意点までを徹底解説します。これからえきねっとの利用を始める方はもちろん、出張時のチケット購入を効率化したい方もぜひ最後まで参考にしてください。
えきねっととは、JR東日本が運営するインターネット予約サービスのこと。新幹線や在来線特急列車の切符を、スマートフォンやパソコンから簡単に予約・購入できるシステムです。
無料の会員登録を行うことで、24時間いつでもオンライン上で列車の空席確認や座席指定、支払い、チケットレス乗車までを完結できます。
主なサービスとしては、「新幹線eチケットサービス」や「特急チケットレスサービス」などがあり、紙の切符を発券せずにSuicaなどの交通系ICカードを利用してそのまま乗車できる点が特徴です。
また、えきねっとを利用することで、JRE POINTの付与や割引切符（トクだ値など）の購入といった特典も受けられます。
さらに、乗車変更やキャンセル手続きもオンライン上で完結できるため、駅に行かずに旅程を柔軟に調整することが可能です。出張や旅行の効率化を図りたい方にとって、えきねっとは欠かせない便利な予約サービスといえるでしょう。
えきねっとを利用する最大のメリットは、オンラインでの手続きが完結する利便性です。
新幹線や特急の指定席を、自宅や出先から24時間いつでも予約・購入できるため、窓口に並ぶ必要がありません。
また、「えきねっとトクだ値」などの限定割引を活用すれば、特急券などが通常より最大50％近く安くなる場合もあり、出張費や旅行費を大きく節約できます。
さらに、モバイルSuicaと連携すれば、チケットレス乗車も可能です。改札でスマホをかざすだけでスムーズに乗車でき、紙の切符を受け取る手間がありません。
そのほか、利用金額に応じてJRE POINTが貯まるのも見逃せないポイントです。貯まったポイントは乗車券やグリーン車アップグレードなどに使えるため、使うほどお得になります。
えきねっととよく比較されるサービスとして挙げられるのが、JR東海が運営する「スマートEX」です。どちらも新幹線をオンラインで予約・購入できる便利なサービスですが、提供会社と利用エリアなどが異なります。
それぞれの違いについて、以下の表で整理しました。
東京から東北方面や北陸方面に向かう場合は「えきねっと」、名古屋・大阪・博多方面に向かう場合は「スマートEX」を利用するのが一般的です。
両サービスを併用すれば、全国の主要新幹線・在来線特急をすべてオンラインで予約できるようになります。目的地や利用路線に合わせて、それぞれのサービスを使い分けられるようにしましょう。
えきねっとでチケットを購入するには、会員登録や予約画面での操作が必要です。
ここからは、えきねっとの利用方法について、以下4つのステップごとに解説します。
・会員登録
・予約
・キャンセル・変更
・切符の受け取り・乗車
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
えきねっとを利用するには、まず無料の会員登録が必要です。登録はパソコンやスマートフォンから簡単に行え、5分ほどで完了します。
1．えきねっとトップページの「新規会員登録」（スマホは「会員登録」）を選択
2．「Welcomeページ」を確認し、「会員登録」ボタンを押す
3．「JRE ID」を持っていない場合は「JRE ID 新規会員登録」へ進む
4．利用規約を確認し、「同意する」にチェックを入れて進む
5．メールアドレスを登録し、届いたメール内の認証コードを入力
6．JRE ID・氏名・生年月日・パスワードを入力し登録
7．SMS認証を設定（任意）し、携帯番号を登録
8．「JRE ID」登録後、「えきねっと」利用登録に進む
9．規約に同意し、住所や連絡先などの基本情報を入力
10．メールマガジン設定を確認して「会員登録」ボタンを押す
登録完了後、えきねっとトクだ値の利用やモバイルSuicaとの連携によるチケットレス乗車が可能になります。
なお、すでにJRE IDを持っている方は、手順3の時点でログインをすることでえきねっとにも会員登録が可能です。
えきねっとでは、新幹線や在来線特急などの座席をオンライン上で簡単に予約できます。
スマートフォンまたはパソコンからアクセスし、以下の手順で予約を行いましょう。
1．えきねっとにログイン
2．トップページの「新幹線・特急予約」を選択
3．出発駅・到着駅・日付・時間・人数を入力
4．希望の列車・座席を選択
5．支払い方法（クレジットカードなど）を選択
6．予約内容を確認して確定
予約完了後は、「予約内容の確認」ページやメールで詳細を確認できます。モバイルSuicaを利用している場合は、チケットレス乗車も可能です。改札にスマホをかざすだけで乗車でき、切符を受け取る必要はありません。
なお、乗車券はSuicaを利用し、特急券のみをえきねっとで購入する際は「乗車券なし」を選択してください。乗車券については、一部紙の切符の受け取りが必要となるため注意しましょう。
また、特定の区間や日時で割引が適用される「えきねっとトクだ値」もおすすめです。早めの予約でお得に移動できるため、出張や旅行前には一度チェックしておくと良いでしょう。
えきねっとでは、予約した切符の変更やキャンセル（払戻）を、スマートフォンやパソコンから簡単に行えます。
変更・キャンセルのそれぞれの手順について、以下で確認しておきましょう。
【変更方法】
1．えきねっとにログイン
2．「マイページ」→「JRきっぷ申込 確認・変更・払戻・領収書」を選択
3．変更したい予約の「申込内容の確認・変更・払戻へ進む」をクリック
4．申込詳細を確認し、「申込内容を変更する」を選択
5．乗車日・時間・区間などの変更内容を入力して確定
※「新幹線eチケット（トクだ値）」や「特急トクだ値」、コンビニ支払いや金融機関支払い、駅支払いで発券したチケットは、えきねっとでは変更できません。
【キャンセル（払戻）方法】
1．えきねっとにログイン
2．「申込履歴」から該当の予約を選択
3．「払戻（取消）する」ボタンを押し、内容を確認
4．「この内容で払戻を確定する」を押して完了
払戻完了後は登録メールアドレスに確認メールが届きます。コンビニや金融機関支払いの場合は、別途返金手続きが必要です。
詳しくは、えきねっと公式サイトの情報も確認してください。
参考：お申込み内容の変更
えきねっとで予約した切符は、紙の切符を受け取る方法と、チケットレスで乗車する方法の2通りがあります。
紙の切符を受け取る場合、駅にある指定席券売機またはみどりの窓口で受け取りが可能です。受け取り時には、以下2点が必要となるため、忘れずに持参しましょう。
・予約時に使用したクレジットカード
・受け取り用のQRコード（マイページから確認可）
券売機で「えきねっと予約の受け取り」を選び、画面の案内に従って発券してください。
チケットレス乗車の場合、切符の受け取り手続きは必要ありません。モバイルSuicaで改札を通過し、予約した新幹線や在来線特急に乗車しましょう。
ここまではえきねっとの利用方法について解説してきましたが、場合によっては注意しないといけないシーンもあります。特に注意すべきなのが以下の3点です。
・地域によっては対応していない
・サービス提供時間が限られる
・チケットレス乗車券の検札は購入履歴が必要
一つずつ見ていきましょう。
えきねっとで購入した切符は、すべてのJR線や私鉄で受け取れるわけではありません。受け取り可能なのは、JR東日本・JR北海道・JR東海・JR西日本の北陸エリアの一部駅に限られます。
特に、JR西日本（北陸以外）・JR四国・JR九州・私鉄各社（伊豆急行線・富士急行線など）では発券できないため注意が必要です。
たとえば、えきねっとで「新大阪～博多」間などを予約しても、該当エリアでは切符の受け取りができません。
また、「大人の休日倶楽部パス」や「トクだ値」などの一部商品は、特定エリアの駅のみでしか受け取れないケースもあります。
利用区間によっては「えきねっと」での購入が適さないケースもあるため、出発前に公式サイトの「受け取り可能駅一覧」を確認しておくと安心です。
えきねっとの受け取りや発券は、基本的に5:00～23:30の間に利用できます。
深夜や早朝発の列車を予約している場合、直前に受け取りができないこともあるため、前日までの発券がおすすめです。特に年末年始や大型連休など、駅の窓口や券売機が混雑する時期は、列車出発時刻までに発券できないケースもあります。余裕をもって駅に向かいましょう。
また、券売機や窓口が設置されていない駅では受け取りができません。地域によっては対応時間が異なるため、乗車予定の駅の営業時間を事前に確認しておくと安心です。
えきねっとでは、「新幹線eチケットサービス」や「在来線チケットレス特急券」を利用すれば、紙の切符を発券せずにスマートフォンやICカードだけで乗車できます。
ただし、紙の切符がない分、検札の際に物理的な切符を提出できないという問題もあります。
特に、複数人でチケットレス乗車をしている場合や、ICカードの登録情報と利用者が異なる場合は、係員が乗車確認を行うケースもあります。その際は、スマホの「購入履歴」や「乗車票画面」を提示すれば問題ありません。
通信状況が悪いとチケット情報の表示が遅れることもあるため、改札や車内でスムーズに提示できるよう、事前に画面を開いておくかスクリーンショットなどでチケットを保存しておくと安心です。
ここでは、えきねっとの予約の際によくある質問をまとめました。
えきねっとでの予約は、乗車日1カ月前の午前10時から受付が開始されます。たとえば、4月15日に乗車する場合は、3月15日の午前10時から予約可能です。
また、「事前受付」機能を使えば、発売開始日のさらに1週間前から申し込み予約（リクエスト登録）を行うこともできます。発売開始時刻になると自動的に申込処理が実行されるため、人気の高い新幹線や指定席も確保しやすいでしょう。
なお、在来線の特急列車や一部のチケットレス商品では、対象区間や列車によって受付開始日が異なる場合があります。事前受付や販売スケジュールの詳細は、えきねっと公式サイトで確認してください。
えきねっとでは、乗車券のみの購入も可能です。
具体的な手順は以下のとおりです。
【乗車券のみの予約方法】（※太字ここまで）
1．えきねっとトップページで「乗降駅」「日時」「人数」を入力
2．「検索オプション」を開き、「乗車券のみ購入」を選択
3．希望する経路を選び、「きっぷ・座席の種類選択へ進む」をクリック
4．「乗車券を申込む」を選択し、支払い方法を設定して完了
ただし、乗車券のみを購入する場合は以下のような点に注意が必要です。
【利用時の注意点】
・在来線普通列車のみを利用する場合は、「新幹線を利用」「特急列車・指定席がある列車を利用」などのチェックを外す
・経路によっては申し込みができない場合があり、その際は駅窓口での購入が必要
・乗車前に紙の切符の受け取りが必要（えきねっとQチケを選択した場合はQRチケットで受け取り不要）
・JRE POINT付与の対象外
えきねっとで乗車券のみを購入するケースは少ないですが、利用の際はぜひ参考にしてください。
えきねっとは、新幹線や特急列車の予約・購入・発券までをスマホやパソコンで完結できる非常に便利なサービスです。特に、チケットレス乗車やトクだ値などの割引切符を活用すれば、手軽にお得な鉄道旅行を楽しむことができます。
ただし、地域や駅によっては発券に対応していない場合があるほか、サービス提供時間が限られる点にも注意が必要です。チケットレス乗車を利用する場合は、検札時に乗車票を提示できるよう準備しておきましょう。
これらのポイントを押さえておけば、えきねっとをよりスムーズに活用できます。
初めての方も、今回紹介した登録手順や領収書発行方法を参考に、安全で快適な列車の旅を楽しんでみてください。
一方で、初めて使う人にとっては「会員登録が必要？」「切符はどこで受け取るの？」「スマートEXとの違いは？」といった疑問も多いはずです。
そこでこの記事では、えきねっとの予約方法から乗車方法、キャンセル手順、注意点までを徹底解説します。これからえきねっとの利用を始める方はもちろん、出張時のチケット購入を効率化したい方もぜひ最後まで参考にしてください。
えきねっととは
えきねっととは、JR東日本が運営するインターネット予約サービスのこと。新幹線や在来線特急列車の切符を、スマートフォンやパソコンから簡単に予約・購入できるシステムです。
無料の会員登録を行うことで、24時間いつでもオンライン上で列車の空席確認や座席指定、支払い、チケットレス乗車までを完結できます。
主なサービスとしては、「新幹線eチケットサービス」や「特急チケットレスサービス」などがあり、紙の切符を発券せずにSuicaなどの交通系ICカードを利用してそのまま乗車できる点が特徴です。
また、えきねっとを利用することで、JRE POINTの付与や割引切符（トクだ値など）の購入といった特典も受けられます。
さらに、乗車変更やキャンセル手続きもオンライン上で完結できるため、駅に行かずに旅程を柔軟に調整することが可能です。出張や旅行の効率化を図りたい方にとって、えきねっとは欠かせない便利な予約サービスといえるでしょう。
メリット
えきねっとを利用する最大のメリットは、オンラインでの手続きが完結する利便性です。
新幹線や特急の指定席を、自宅や出先から24時間いつでも予約・購入できるため、窓口に並ぶ必要がありません。
また、「えきねっとトクだ値」などの限定割引を活用すれば、特急券などが通常より最大50％近く安くなる場合もあり、出張費や旅行費を大きく節約できます。
さらに、モバイルSuicaと連携すれば、チケットレス乗車も可能です。改札でスマホをかざすだけでスムーズに乗車でき、紙の切符を受け取る手間がありません。
そのほか、利用金額に応じてJRE POINTが貯まるのも見逃せないポイントです。貯まったポイントは乗車券やグリーン車アップグレードなどに使えるため、使うほどお得になります。
スマートEXとの違い
えきねっととよく比較されるサービスとして挙げられるのが、JR東海が運営する「スマートEX」です。どちらも新幹線をオンラインで予約・購入できる便利なサービスですが、提供会社と利用エリアなどが異なります。
それぞれの違いについて、以下の表で整理しました。
東京から東北方面や北陸方面に向かう場合は「えきねっと」、名古屋・大阪・博多方面に向かう場合は「スマートEX」を利用するのが一般的です。
両サービスを併用すれば、全国の主要新幹線・在来線特急をすべてオンラインで予約できるようになります。目的地や利用路線に合わせて、それぞれのサービスを使い分けられるようにしましょう。
えきねっとの利用方法
えきねっとでチケットを購入するには、会員登録や予約画面での操作が必要です。
ここからは、えきねっとの利用方法について、以下4つのステップごとに解説します。
・会員登録
・予約
・キャンセル・変更
・切符の受け取り・乗車
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
会員登録
えきねっとを利用するには、まず無料の会員登録が必要です。登録はパソコンやスマートフォンから簡単に行え、5分ほどで完了します。
1．えきねっとトップページの「新規会員登録」（スマホは「会員登録」）を選択
2．「Welcomeページ」を確認し、「会員登録」ボタンを押す
3．「JRE ID」を持っていない場合は「JRE ID 新規会員登録」へ進む
4．利用規約を確認し、「同意する」にチェックを入れて進む
5．メールアドレスを登録し、届いたメール内の認証コードを入力
6．JRE ID・氏名・生年月日・パスワードを入力し登録
7．SMS認証を設定（任意）し、携帯番号を登録
8．「JRE ID」登録後、「えきねっと」利用登録に進む
9．規約に同意し、住所や連絡先などの基本情報を入力
10．メールマガジン設定を確認して「会員登録」ボタンを押す
登録完了後、えきねっとトクだ値の利用やモバイルSuicaとの連携によるチケットレス乗車が可能になります。
なお、すでにJRE IDを持っている方は、手順3の時点でログインをすることでえきねっとにも会員登録が可能です。
予約
えきねっとでは、新幹線や在来線特急などの座席をオンライン上で簡単に予約できます。
スマートフォンまたはパソコンからアクセスし、以下の手順で予約を行いましょう。
1．えきねっとにログイン
2．トップページの「新幹線・特急予約」を選択
3．出発駅・到着駅・日付・時間・人数を入力
4．希望の列車・座席を選択
5．支払い方法（クレジットカードなど）を選択
6．予約内容を確認して確定
予約完了後は、「予約内容の確認」ページやメールで詳細を確認できます。モバイルSuicaを利用している場合は、チケットレス乗車も可能です。改札にスマホをかざすだけで乗車でき、切符を受け取る必要はありません。
なお、乗車券はSuicaを利用し、特急券のみをえきねっとで購入する際は「乗車券なし」を選択してください。乗車券については、一部紙の切符の受け取りが必要となるため注意しましょう。
また、特定の区間や日時で割引が適用される「えきねっとトクだ値」もおすすめです。早めの予約でお得に移動できるため、出張や旅行前には一度チェックしておくと良いでしょう。
キャンセル・変更
えきねっとでは、予約した切符の変更やキャンセル（払戻）を、スマートフォンやパソコンから簡単に行えます。
変更・キャンセルのそれぞれの手順について、以下で確認しておきましょう。
【変更方法】
1．えきねっとにログイン
2．「マイページ」→「JRきっぷ申込 確認・変更・払戻・領収書」を選択
3．変更したい予約の「申込内容の確認・変更・払戻へ進む」をクリック
4．申込詳細を確認し、「申込内容を変更する」を選択
5．乗車日・時間・区間などの変更内容を入力して確定
※「新幹線eチケット（トクだ値）」や「特急トクだ値」、コンビニ支払いや金融機関支払い、駅支払いで発券したチケットは、えきねっとでは変更できません。
【キャンセル（払戻）方法】
1．えきねっとにログイン
2．「申込履歴」から該当の予約を選択
3．「払戻（取消）する」ボタンを押し、内容を確認
4．「この内容で払戻を確定する」を押して完了
払戻完了後は登録メールアドレスに確認メールが届きます。コンビニや金融機関支払いの場合は、別途返金手続きが必要です。
詳しくは、えきねっと公式サイトの情報も確認してください。
参考：お申込み内容の変更
切符の受け取り・乗車
えきねっとで予約した切符は、紙の切符を受け取る方法と、チケットレスで乗車する方法の2通りがあります。
紙の切符を受け取る場合、駅にある指定席券売機またはみどりの窓口で受け取りが可能です。受け取り時には、以下2点が必要となるため、忘れずに持参しましょう。
・予約時に使用したクレジットカード
・受け取り用のQRコード（マイページから確認可）
券売機で「えきねっと予約の受け取り」を選び、画面の案内に従って発券してください。
チケットレス乗車の場合、切符の受け取り手続きは必要ありません。モバイルSuicaで改札を通過し、予約した新幹線や在来線特急に乗車しましょう。
えきねっとで予約する際の注意点
ここまではえきねっとの利用方法について解説してきましたが、場合によっては注意しないといけないシーンもあります。特に注意すべきなのが以下の3点です。
・地域によっては対応していない
・サービス提供時間が限られる
・チケットレス乗車券の検札は購入履歴が必要
一つずつ見ていきましょう。
地域によっては対応していない
えきねっとで購入した切符は、すべてのJR線や私鉄で受け取れるわけではありません。受け取り可能なのは、JR東日本・JR北海道・JR東海・JR西日本の北陸エリアの一部駅に限られます。
特に、JR西日本（北陸以外）・JR四国・JR九州・私鉄各社（伊豆急行線・富士急行線など）では発券できないため注意が必要です。
たとえば、えきねっとで「新大阪～博多」間などを予約しても、該当エリアでは切符の受け取りができません。
また、「大人の休日倶楽部パス」や「トクだ値」などの一部商品は、特定エリアの駅のみでしか受け取れないケースもあります。
利用区間によっては「えきねっと」での購入が適さないケースもあるため、出発前に公式サイトの「受け取り可能駅一覧」を確認しておくと安心です。
サービス提供時間が限られる
えきねっとの受け取りや発券は、基本的に5:00～23:30の間に利用できます。
深夜や早朝発の列車を予約している場合、直前に受け取りができないこともあるため、前日までの発券がおすすめです。特に年末年始や大型連休など、駅の窓口や券売機が混雑する時期は、列車出発時刻までに発券できないケースもあります。余裕をもって駅に向かいましょう。
また、券売機や窓口が設置されていない駅では受け取りができません。地域によっては対応時間が異なるため、乗車予定の駅の営業時間を事前に確認しておくと安心です。
チケットレス乗車券の検札は購入履歴が必要
えきねっとでは、「新幹線eチケットサービス」や「在来線チケットレス特急券」を利用すれば、紙の切符を発券せずにスマートフォンやICカードだけで乗車できます。
ただし、紙の切符がない分、検札の際に物理的な切符を提出できないという問題もあります。
特に、複数人でチケットレス乗車をしている場合や、ICカードの登録情報と利用者が異なる場合は、係員が乗車確認を行うケースもあります。その際は、スマホの「購入履歴」や「乗車票画面」を提示すれば問題ありません。
通信状況が悪いとチケット情報の表示が遅れることもあるため、改札や車内でスムーズに提示できるよう、事前に画面を開いておくかスクリーンショットなどでチケットを保存しておくと安心です。
えきねっとでの予約についてよくある質問
ここでは、えきねっとの予約の際によくある質問をまとめました。
えきねっとからの予約はいつから利用できますか？
えきねっとでの予約は、乗車日1カ月前の午前10時から受付が開始されます。たとえば、4月15日に乗車する場合は、3月15日の午前10時から予約可能です。
また、「事前受付」機能を使えば、発売開始日のさらに1週間前から申し込み予約（リクエスト登録）を行うこともできます。発売開始時刻になると自動的に申込処理が実行されるため、人気の高い新幹線や指定席も確保しやすいでしょう。
なお、在来線の特急列車や一部のチケットレス商品では、対象区間や列車によって受付開始日が異なる場合があります。事前受付や販売スケジュールの詳細は、えきねっと公式サイトで確認してください。
えきねっとで乗車券のみ予約できますか？
えきねっとでは、乗車券のみの購入も可能です。
具体的な手順は以下のとおりです。
【乗車券のみの予約方法】（※太字ここまで）
1．えきねっとトップページで「乗降駅」「日時」「人数」を入力
2．「検索オプション」を開き、「乗車券のみ購入」を選択
3．希望する経路を選び、「きっぷ・座席の種類選択へ進む」をクリック
4．「乗車券を申込む」を選択し、支払い方法を設定して完了
ただし、乗車券のみを購入する場合は以下のような点に注意が必要です。
【利用時の注意点】
・在来線普通列車のみを利用する場合は、「新幹線を利用」「特急列車・指定席がある列車を利用」などのチェックを外す
・経路によっては申し込みができない場合があり、その際は駅窓口での購入が必要
・乗車前に紙の切符の受け取りが必要（えきねっとQチケを選択した場合はQRチケットで受け取り不要）
・JRE POINT付与の対象外
えきねっとで乗車券のみを購入するケースは少ないですが、利用の際はぜひ参考にしてください。
まとめ
えきねっとは、新幹線や特急列車の予約・購入・発券までをスマホやパソコンで完結できる非常に便利なサービスです。特に、チケットレス乗車やトクだ値などの割引切符を活用すれば、手軽にお得な鉄道旅行を楽しむことができます。
ただし、地域や駅によっては発券に対応していない場合があるほか、サービス提供時間が限られる点にも注意が必要です。チケットレス乗車を利用する場合は、検札時に乗車票を提示できるよう準備しておきましょう。
これらのポイントを押さえておけば、えきねっとをよりスムーズに活用できます。
初めての方も、今回紹介した登録手順や領収書発行方法を参考に、安全で快適な列車の旅を楽しんでみてください。