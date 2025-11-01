JRE POINTが当たる！ 「えきねっと」冬のキャンペーン

「えきねっと」新規会員登録＆対象の特急券購入・利用、

東日本旅客鉄道（JR東日本）は10月27日～2026年1月12日の期間、JR各社の乗車券、特急券などをインターネット上で予約できるサービス「えきねっと」を、より多くの人に利用してもらうため、「新幹線・特急の予約はネットで！冬のえきねっとキャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは期間中、えきねっとに新規会員登録して、対象の特急券をえきねっとで購入・利用すると、抽選で2000人に鉄道利用やSuica決済、駅ビルでの買い物などに使える1000ポイントのJRE POINTをプレゼントする。対象となる特急券は、キャンペーン期間中を乗車日とするJR東日本エリアの新幹線（ガーラ湯沢駅～越後湯沢駅間のみの利用を除く）、JR東日本エリアの在来線特急（他の会社線に直通する列車を含む）、北海道新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線の特急券。2人分以上まとめてチケットレス商品（新幹線eチケットサービスや在来線チケットレス特急券サービスなど）の特急券を購入・利用した場合は、1000ポイント分のJRE POINTが抽選で1000人にもらえる。初めてえきねっとを利用する場合は、えきねっと新規登録と対象となる特急券の購入・利用での1000ポイントとの組み合わせによって、最大2000ポイントが当たる可能性がある。なお、キャンペーンの適用にはえきねっとの新規会員登録に加えて、えきねっとマイページでJRE POINT会員番号を連携させるとともに、キャンペーンサイトでのエントリーが必要となる。