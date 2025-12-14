伊東市長選で「ノジマセンキョ割」1100円還元、投票でお得！

伊東市長選挙への投票で1100円分のポイントを還元する

「センキョ割」をノジマ伊東店で実施

期間は12月31日まで

ノジマは12月7～31日の期間、伊東市長選挙（12月14日投票）の実施を受けて、投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」を、ノジマ伊東店（静岡県伊東市）にて実施している。伊東市長選挙にともなう「センキョ割」では、伊東市長選挙の投票済証明書、または投票所の看板の写真をノジマ伊東店の店頭で提示することによって、合計2000円以上の会計で、「伊東」にちなんだ1100円分のポイント（期間・用途限定）が還元される。モバイル会員限定で、1人1回まで。期日前投票も還元対象となる。また、18歳未満の人でもセンキョ割アプリの模擬投票済証明書で特典を受けられる。ノジマは、若い世代を中心に選挙への関心を持ってもらうべく、「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同して、2022年から業界で初めてセンキョ割に参加した。これまでにさまざまな「センキョ割」に参加しており、2025年は千葉県知事選挙、東京都議会議員選挙、参議院議員選挙、横浜市長選挙で「センキョ割」を実施している。