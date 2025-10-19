投票で得する！ ノジマが川崎市長選で「センキョ割」再び

川崎市長選挙への投票でポイントが還元される

「センキョ割」が川崎市内の「ノジマ」で実施

「044」にちなんで「1044ポイント」還元

ノジマは10月31日～11月2日の期間、川崎市長選挙が10月26日に行われることを受けて、同選挙の投票済証明書を提示することで特典が受けられる「センキョ割」を、川崎市内の「ノジマ」店舗にて実施する。川崎市長選挙にともなう「センキョ割」では、期間中に川崎市長選挙の投票済証明書、または投票所の看板の写真を店頭にて提示すると、合計2000円以上の会計で、川崎市の市外局番（044）にちなんだ1044円分のポイント（期間・用途限定で、使用期間は10月13日～2026年2月28日）が還元される。なお、「センキョ割」はモバイル会員限定での適用で、1人1回までとなる。期日前投票も対象に含まれるほか、18歳未満の人も「センキョ割」アプリの模擬投票済証明書でポイント還元を受けられる。ノジマは、若い世代を中心に選挙について関心を持ってもらうべく、「センキョ割」の取り組みを広めている「センキョ割学生実施委員会」に賛同して、2022年から業界ではじめて「センキョ割」に参加している。