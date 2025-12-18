世界で注目の「Taster’s Coffee」初となる実店舗が神戸にオープン！

Taster's Coffee Japan 神戸店の店舗外観イメージ

テイスターズコーヒージャパンは12月21日に、台湾を代表するスペシャルティコーヒーロースタリー「Taster's Coffee」の、世界初となる実店舗「Taster's Coffee Japan 神戸店」（兵庫県神戸市）をオープンする。Taster's Coffeeの創業者であるJake Hu氏は、薬品研究者を経て科学的なアプローチによるコーヒー研究を開始し、現在は国際スペシャルティコーヒー業界で広く尊敬を集めるリーダーとなっている。これまでTaster's Coffeeは、台湾本社で事務所・焙煎所とオンライン販売のみを展開しており、対面でコーヒーを提供する実店舗は、今回オープンするTaster's Coffee Japan 神戸店が初となる。同店舗では、Jake Hu氏が世界中から厳選したトップクラスのスペシャルティコーヒーと、台湾産の高品質スペシャルティティーを提供する。理論的に構築された再現性の高いレシピと器具を用いることで、豆の個性や洗練された味わいをどのスタッフも再現できる。また、台湾産スペシャルティーコーヒーやティーも厳選したラインアップで提供。神戸の街でスペシャルティコーヒーとティーの新たな魅力が体験できる空間となる。物販では、Jake Hu氏が開発した抽出器具や自社焙煎のコーヒー豆を購入できる。なお、これらの商品はTaster's Coffeeのオンラインショップでも購入が可能となっている。そのほか、オープニング期間中はJake Hu氏が来店して、特別にコーヒーを抽出するイベントも予定する。営業時間は10～17時で、水曜定休。なお、オープン日の12月21日のみ11時からの営業となる。