三井住友カード、「スマホのVisaのタッチ決済」で鉄道・モノレールのタッチ乗車が最大7％還元！

コンビニ・飲食店と同じ還元率で鉄道でもお得に

最大1000ポイント還元

三井住友カードは、対象カード限定で「全国の対象の鉄道で！スマホのVisaのタッチ決済で7％還元キャンペーン！」を12月15日から2026年1月31日まで実施する。事前に設定済みのスマートフォンをかざして決済する「スマホのVisaのタッチ決済」で対象事業者（鉄道・モノレール）の運賃を支払った場合に、共通ポイントの「Vポイント」で合計利用金額の7％（通常分0.5％または1.0％を含む）を還元する。キャンペーンによる進呈上限は通常分を含めて1000ポイント。「スマホのVisaのタッチ決済」はApple Pay、Google Pay、Samsung Payで利用でき、キャンペーン対象カードを複数枚保有する場合はカード種類ごとに集計する。対象カードは、VisaブランドのOliveフレキシブルペイ、三井住友カード（NL）、三井住友カード（CL）、プロミスVisaカードなど。対象事業者は江ノ島電鉄、東急電鉄、東京都営地下鉄、つくばエクスプレス、ゆりかもめ、Osaka Metro、大阪モノレールなど。なお、駅係員が現金収受した場合はキャンペーンの対象とはならない。