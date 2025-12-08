銀行とカフェ、オフィスが一体化！　「Olive LOUNGE 新宿通」オープン

「Olive LOUNGE 新宿通」の

外観・内観イメージ

「新宿三丁目」駅すぐ スタバ・コワーキングスペース併設

スターバックスの新店舗

「Olive LOUNGE 新宿通店」店内イメージ

「Olive LOUNGE」で適用される「Olive」特典

三井住友銀行は、三井住友カードとの共同商品「Olive」をモチーフとした新しいコンセプトの店舗「Olive LOUNGE（オリーブ ラウンジ）」の10号店となる「Olive LOUNGE 新宿通」を12月8日にオープンした。2023年3月に開始した個人向け金融サービス「Olive」は、銀行口座、カード決済、ファイナンス、オンライン証券などの機能をアプリ上でシームレスに組み合わせた新しい金融サービス。さらに24年5月の「Olive LOUNGE 渋谷」の開業以降、新しい銀行の形として、銀行・カフェ・オフィスが一体になった「Olive LOUNGE」を展開している。関東エリア8店舗目・全国10店舗目となる「Olive LOUNGE 新宿通」は、地下1階と1階に、銀行とスターバックスコーヒーが出店。地下1階には銀行の窓口やATMを設け、セミナー開催スペースも用意する。2階と1階にはカルチュア・コンビニエンス・クラブが運営するコワーキングスペース「SHARE LOUNGE」が入居し、ビジネスパーソンに快適で機能性の高いオフィススペースを提供する。銀行窓口の営業時間は平日10時から16時、スターバックスコーヒー Olive LOUNGE 新宿通店の営業時間は7時～23時。住所は東京都新宿区新宿3-14-5（「伊勢丹 新宿店」隣り）。最寄り駅は東京メトロ「新宿三丁目」駅、JR「新宿」駅など。Olive LOUNGE共通の独自特典として、併設のスターバックスや「SHARE LOUNGE」の利用料金を「Oliveフレキシブルペイ（クレジットモード／デビットモード）」の「スマホのタッチ決済」で支払った場合、利用金額の10％相当のVポイントを還元する。Olive LOUNGEは、ほかに渋谷、下高井戸、高円寺、成増、鶴見、都立大学駅前、町屋、船場、南森町の9店舗が営業中。さらに12月15日に関西エリア3店舗目・全国11店舗目として、「Olive LOUNGE 塚口」がオープンする予定。