クレジットカード＆タッチ決済の話題振り返り！　2025年11月のトピックス

金融

2025/12/06 17:30

　2025年11月に話題になったクレジット／プリペイドカード関連のトピックスを紹介する。一部、12月発表のニュースも取り上げる。

新コード決済サービス「teppay」、2026年秋に開始へ！

　JR東日本は11月25日、「モバイルSuica」のアップデートを行い、2026年秋から新たにコード決済サービス「teppay（テッペイ）」を開始すると発表した。27年春には「モバイルPASMO」でも同サービスの提供を開始する予定。
 
コード決済サービス「teppay」はモバイルSuicaから先行スタートする

　現在は、JR東日本グループの駅ナカなど一部の対象店舗やサービスでウェブ登録済みSuicaを利用すると「JRE POINT」が付与されるが、teppayを利用すると、買い物に利用できる「teppayポイント」が付与される。さらに、「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行すると、タクシーや飲食店などのモバイルオーダーといったオンライン決済にもteppayを利用できる。なお、teppay JCBプリカは、リアル店舗では利用できない。
 
Suica／PASMO残高（SF残高）とteppay残高の流れ

　teppayは、今までチャージ上限2万円の交通系電子マネーのSuicaの価値を高めるための取り組みとみられている。JR東日本以外の主要鉄道会社は「タッチ決済」の導入（実証実験を含む）を進めているからだ。しかし、teppayはSuicaとPASMOの両方に追加されると判明し、交通系電子マネーとタッチ決済はターゲットにあわせ共存する見通しが強まった。26年春のサービス開始と少し先となるが、teppayに注目だ。

　そのタッチ決済関連サービスは、11月も話題が尽きなかった。

　11月17日には、「Visaのタッチ決済」搭載のスマートリング「EVERING」から、上質な質感の新色「MATTE SILVER」が登場。公式ECサイトやAmazon・楽天の公式ショップに加え、全国のドコモショップ（一部店舗を除く）で販売する。
 
スマートリング「EVERING」の
新色「MATTE SILVER」

　また、瀬戸内しまなみリーディングなど5社は、26年2月5日から「しまなみライナー」と「キララエクスプレス」でクレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスを開始すると発表した。愛媛県内の交通事業者としては初めての導入となり、これにより、四国全県・全国44都道府県でクレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスが利用できる環境が整う。
 
愛媛県初！　タッチ決済による乗車サービスが2026年2月5日スタート

　このほか、アプラス発行のクレジットカードが「Mastercardタッチ決済」に対応した。対象は今後新たに発行するMastercardブランドのクレジットカードで、既存会員は更新時からタッチ決済搭載カードに切り替わる。
 
「Mastercardタッチ決済」のマーク

時間貸駐車場は原則キャッシュレス＆ゲートレスに！

　時間貸駐車場「タイムズパーキング」を運営するタイムズは、25年11月から新設駐車場を原則キャッシュレス決済専用にすると発表した。既存駐車場についても順次キャッシュレス決済専用に変更していく。

　なお、キャッシュレス決済専用の駐車場は、原則として駐車場に設置したカメラで車両ナンバーを認証し、駐車車両を管理するカメラ認証式駐車場となる。将来的にキャッシュレス決済のみのゲートレス式に置き換えが進むと、「コインパーキング」は死語になるかもしれない。
