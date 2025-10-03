VISAタッチ決済対応のスマートリング「EVERING」から全6デザインの新シリーズ

「EVERING」の新シリーズ「Designs」が販売開始

充電不要・防水仕様で常時装着、ドアの施錠・解錠も可能

EVERINGは10月1日に、VISAのタッチ決済搭載スマートリング「EVERING」の新シリーズ、「Designs」の販売を公式オンラインショップと全国のドコモショップ（一部店舗を除く）にて開始した。USサイズ5～13の全9サイズで、デザインはAnimal、Space、Colorful Wood、Unicorn、Marine、Woodの6種。価格は、スタンダードプランが1万4850円、定額プランが月額459円。「Designs」は、これまで単色を中心に展開してきた「EVERING」の、より一層ファッション性を打ち出した新シリーズ。軽やかな着け心地と高い機能性を維持しつつ6種類の多彩なデザインを用意し、日常のコーディネートへ自然に溶け込む新たなキャッシュレス体験を提案する。専用アプリに登録したカードからチャージして、リングをかざすことで決済が完了し、充電不要・防水仕様で常時装着が可能な設計によって、利便性の高いキャッシュレス体験を実現している。さらに、全国のVISAタッチ決済対応店舗や一部の交通機関でも利用でき、対応するスマートロックと連携させることで、ドアの施錠・解錠にも対応する。