ウォーターサーバー、職場では約2割が設置済みと回答　自宅・職場とも昨年より微増

水分補給に関する調査結果を発表

自宅でのウォーターサーバー利用率は12.3％

法人でのウォーターサーバーの普及率は22.8％と前年より微増

熱中症対策で心がけていることは

「こまめに水分を摂る」が最多に

27.9％の企業が2025年6月の改正にともない熱中症対策を強化

日本宅配水＆サーバー協会（JDSA）は3月9日に、水分補給に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は、2025年10月1～29日の期間に行われ、1800名から回答を得ている。調査結果によれば、自宅で宅配タイプ／水の容器は使い切りのウォーターサーバーを利用している人（5.1％）、宅配タイプ／水の容器は返却型のウォーターサーバーを利用している人（2.4％）、給水・浄水タイプのウォーターサーバーを利用している人（4.8％）を合わせた割合は12.3％だった。前年の調査と比較して、1.4％増となっている。自身の勤務する職場に、ウォーターサーバーが設置されているかを尋ねた質問では、宅配タイプで水の容器は使い切り（7.6％）、宅配タイプで水の容器は返却型（7.3％）、給水・浄水タイプ（7.9％）いずれかのウォーターサーバーを職場で利用しているという回答が、前年調査（20.2％）より微増となる22.8％を占めた。熱中症対策として、どのようなことを心がけているかを尋ねたところ（複数回答）、「こまめに水分を摂る」（90.9％）が他を大きく引き離して最多となっている。2025年6月に改正された、職場での熱中症対策の強化にあたって、職場において新たな熱中症対策が行われたかを尋ねた質問では、「行われた」とする回答は27.9％だった。具体的に実施された熱中症対策のうち、ウォーターサーバーの設置または増設は19.5％に達している。