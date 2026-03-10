2025年の音楽ソフト＋音楽配信の推計規模は3988億円　CDなどが57％占める

2025年（1～12月累計）の音楽ソフト・音楽配信売上推計

会員社・非会員社を含む売上推計を初公表

2019年から2025年までの直近7年間の推移

日本レコード協会は、2025年（1～12月累計）の音楽ソフト・音楽配信売上推計を発表した。全体の売上推計は3988億円で、内訳は音楽ソフト57％、音楽配信43％。この売上推計は、同協会会員社の報告実績（正味出荷実績）に、会員社の市場占有率をもとに算出した非会員社分（推計値）を含めた国内レコード市場全体の指標として、今回、新たに公表を開始する統計データとなる。金額の内訳は、音楽ソフトのCD（CDシングル・CDアルバムの合計）が1686億1900万円、アナログディスクが88億4700万円、オーディオその他（カセットテープなどの合計）が6億500万円、音楽ビデオが507億1500万円、音楽配信のダウンロード（配信シングルトラック・配信アルバム・音楽ビデオの合計）が114億1000万円、ストリーミング／サブスクリプション（音楽・音楽ビデオの合計）が1377億3600万円、ストリーミング／広告収入（音楽・音楽ビデオの合計）が202億2000万円、音楽配信その他（着信ボイスなどの合計）が6億100万円。音楽配信は過去最高の売上推計を記録したが、音楽ソフトも2019年を上回る水準に達し、音楽配信を音楽ソフトが上回った。前年に比べた売上推計の伸び率は、CDアルバム（数量構成比59％）とアナログディスク（数量構成比1％）、音楽ビデオ（数量構成比8％）が100％を超え、特にCDアルバムは前年同期比121％と好調だった。一方、ストリーミング／サブスクリプションは同110％と、やや伸び悩んだ。「音楽ソフト・音楽配信売上推計」は、今回発表した25年データを初回とし、今後は四半期ごとに公表していく。