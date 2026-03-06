ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 湘南平塚店で「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026」開催　3月19日から4日間

「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026 IN 湘南平塚」

ヤマダデンキは、「アークスクエア湘南平塚」（神奈川県平塚市）内にある「ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 湘南平塚店」の駐車場内特設会場で開催される「全国ラーメンフェスタ 春の陣2026 IN 湘南平塚」に運営協力する。「全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 IN 湘南平塚」は、3月19日から22日までの4日間、全国ラーメンフェスタ 春の陣 2026 実行委員会（ラーメンデータバンク）が主催するイベント。全国各地の有名ラーメン店が集結し、個性豊かなラーメンを1杯1000円で食べられるほか、ステージイベントや縁日、物販など、ラーメン以外の企画も用意する。開催時間は10時30分～19時30分（初日の19日は12時から、最終日の22日は18時まで）。イベント会場への入場・観覧は無料。ラーメンチケットは当日券が1枚1000円、セブン-イレブンや開催会場店舗などで販売する前売券は1枚950円。全国ラーメンフェスタ 春の陣は、今回の湘南平塚が第1回となり、4月に前橋吉岡（群馬県）、5月に久喜菖蒲（埼玉県）でも開催予定。