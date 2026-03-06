元日本王者の精神科医　新年度に向けて普及活動を本格始動

プロキックボクシング選手時代の鈴木宏氏

「うつ病の運動による予防」の普及活動を本格始動

青葉こころのクリニックの院長であり、プロキックボクシングの元日本王者でもある鈴木宏氏は、2月26日に公開された「現代ビジネス」の特集記事に対して大きな反響があったことを受けて、五月病リスクが高まる新年度に向けた運動生理学に基づく「うつ病の運動による予防」の普及活動を本格始動することを、3月2日に発表した。うつ病には、現代医療では約30％が寛解しない（完全にはよくならない）「3割の壁」が存在するとされる。それに対して鈴木氏は、信州大学大学院スポーツ医科学講座での10年にわたる研究に基づく、インターバル速歩によるうつ病の予防と治療である「3分間の早歩きによるメンタル不調の予防と治療」を提唱している。そのメカニズムは、筋肉で作られる乳酸が脳に運ばれることで脳神経成長因子が放出され、脳を修復するのだという。新年度の環境変化によるメンタル不調である「五月病」は、放置すれば重症化のリスクも含んでいるが、鈴木氏は「3月の今から準備を始めることで、新年度のメンタルダウンは防げる」と述べている。