元プロ格闘家・精神科医の鈴木宏が提唱　「うつ病の運動療法」

青葉こころのクリニックの

院長・鈴木宏氏

「運動療法」の普及を目指し、活動を本格化

キックボクシングNJKF日本ウェルター級チャンピオン時代の

鈴木氏

青葉こころのクリニック（東京都豊島区）は、同クリニックの院長であり、キックボクシングNJKFの元・日本ウェルター級チャンピオンでもある、精神科医の鈴木宏氏に関する特集連載が、医療従事者向け専門サイト「m3.com」にて1月21日に開始されたことを発表した。鈴木氏は、現代の精神医学における「うつ病は薬物療法を尽くしても約3分の1の患者が改善に至らない」という深刻な限界を突破すべく、自ら信州大学大学院でうつ病の運動療法を研究し医学博士を取得し、エビデンスに基づいた「インターバル速歩」によるうつ病治療の普及を目指し、啓発活動を本格化している。運動療法の有効性を臨床で証明すべく、自らの研究フィールドとしてクリニックを開業し、東京での診療を続けつつ、休診日には200km離れた長野県の大学院へ通い詰める日々を送り、その成果を診療にフィードバックしてきた。「心・技・体」を極めた格闘家ならではの鋭い洞察力によって、脳と身体の相関性を説いて、従来の治療では改善がみられなかった多くの患者を社会復帰へと導いている。