  • 【2026年最新】プチプラなのに高機能！　3COINSの家で使えるおすすめ家電

特集

2026/01/22 19:00

　雑貨のイメージが強い3COINS（スリーコインズ、通称「スリコ」）ですが、近年は家電アイテムも充実しています。手ごろな価格とデザイン性を兼ね備えた商品が多く、外出先で使えるポータブル機器やデジタルガジェットも人気です。今回は、持ち運びに便利で日常を快適にしてくれる注目アイテムを紹介します。自分のライフスタイルに合ったアイテムを、ぜひ見つけてみてください。

　なお、店舗や時期によって取り扱い商品は異なります。確実に購入したい場合は、事前に公式サイトで在庫状況を確認してから来店すると安心です。
 
手頃な価格帯とオシャレなデザインが魅力のスリコ

3COINSの魅力とは

　3COINSは、パルグループホールディングスの雑貨事業の主力ブランドとして展開されているブランドです。手ごろな価格帯の商品が多く、トレンドを採用したライフスタイルグッズを提供しています。

　流行のくすみカラーが取り入れられており、落ち着いた色味とシンプルなデザインから人気を博しています。生活雑貨はもちろん、モバイルアイテムやインテリア雑貨など、幅広い商品ラインナップから自分に合ったものを選べる点も魅力です。

話題のポータブル家電

　ここからは、スリコで人気のポータブル家電を紹介します。今回紹介するアイテムは下記の6点です。

・アロマ加湿器
・ミニ蓄熱式湯たんぽ
・ACアダプター急速充電
・ソーラー充電モバイルバッテリー
・ウォッチ充電付き直挿しモバイルバッテリーType-C
・Bluetoothキーボード
 

アロマ加湿器


　「アロマ加湿器」は、タンクに自分好みの水溶性アロマオイルを入れて香りと加湿を同時に楽しめるアイテムです。ミストが常時出る2つのモード（連続モード強・弱）と、一定の間隔でミストが出る「間欠モード」の3モードを搭載しています。

　また、就寝時に便利なオートパワーオフ機能（1・3・6時間）やタンクの水がなくなると加湿を自動で停止する空焚き防止機能なども搭載。就寝時にも安心して使用できるでしょう。
 
アロマ加湿器
（2750円）

ミニ蓄熱式湯たんぽ


　「ミニ蓄熱式湯たんぽ」は、付属の蓄熱用電源ケーブルで蓄熱し、約9～10分の蓄熱で最大4時間の保温が可能な蓄熱式湯たんぽです。コードレスで持ち運びやすく、膝に置いたりお腹を温めたり、布団の中で使ったりと、さまざまな使い方が可能です。

　大きすぎないサイズ感で、自分に合った使い方が見つかるでしょう。カラーはピンクとグレーの2色。
 
ミニ蓄熱式湯たんぽ
（2420円）

ACアダプター急速充電


　「ACアダプター急速充電」は、急速充電に対応したACアダプターです。外出先でスマートフォンの電源がなくなった場合や、モバイルバッテリーを充電するときなどに活躍します。どれもスリコらしい色合いで、持っているだけでも気分を上げてくれるでしょう。

　サイズも小型で持ち運びにもぴったり。外出や旅行などが多い人は、ぜひ1台持っておきたいところです。カラーはアイボリー、ブラウン、グリーン、ブルー、ピンクの5色。
 
ACアダプター急速充電
（550円）

ソーラー充電モバイルバッテリー


　「ソーラー充電モバイルバッテリー」は、ケーブルでの充電とソーラー充電に対応したモバイルバッテリーです。スマートフォンなどの充電には、3種類の充電ケーブルとUSBケーブルが本体に付属しているため、別途ケーブルを持ち歩く必要はありません。これらを使用すれば、最大4台同時に充電できます。

　バッテリー残量の確認に便利な、残量表示インジケータも搭載。充電する機会が多い人におすすめの商品です。
 
ソーラー充電モバイルバッテリー
（2750円）

ウォッチ充電付き直挿しモバイルバッテリーType-C


　Type-Cコネクタを搭載し、ケーブル不要でスマートフォンを直接充電可能です。中央の円形部分ではApple Watchの充電も可能で、スマートフォンとApple Watchの同時充電も可能です。
 
ウォッチ充電付き直挿しモバイルバッテリーType-C
（3080円）

Bluetoothキーボード

　「Bluetoothキーボード」は、スマートフォンやタブレットとBluetooth接続して使用可能なキーボードです。使用には単4乾電池2本が必要で、対応OSはWindows7以降、macOS・iOS・iPadOS・Androidなどに対応しています。

　コンパクトで薄型のため、持ち運びに便利です。シンプルなホワイトデザインで、カフェやオフィスなど場所を選ばず使用できます。
 
Bluetoothキーボード
（1650円）

スリコのポータブル家電は外でも大活躍間違いなし！

　スリーコインズでは、ポータブル家電も豊富にラインアップしています。アロマ加湿器やミニ蓄熱式湯たんぽ、モバイルバッテリー、Bluetoothキーボードなど、外出先や移動中にあると便利なアイテムばかりです。手ごろな価格で気軽に試せるのも魅力のひとつ。日常を少し快適にしてくれるアイテムを、ぜひ生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
