ドルビーアトモス（Dolby Atmos）とはなに？ 機能の仕組みや使い方まで徹底解説

Dolby Atmosとは

提供会社

Dolby Atmosの仕組み

Dolby Atmosを体験するには

対応サービス

Dolby Atmos対応サービスの例 音楽配信サービス 動画配信サービス ゲーム ・Apple Music

・Amazon Music Unlimited

・Spotify（テストオーディオのみ） ・Netflix

・Disney+

・Amazon Prime Video ・Xbox Series X|S

・PS5

対応再生機器

Dolby Atmos対応再生機器の例 スマートフォン PC ・iPhone（iPhone XS 以降）

・Android（Galaxy、AQUOS、Xiaomiなどの一部の機種） ・Windows PC（Windows10以降）

・Mac（macOS Big Sur 11.4以降）

対応オーディオ機器

まとめ

音楽配信サービスや動画配信サービスの設定画面で「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」という言葉を見かけたことはありませんか。Dolby Atmosは、従来のステレオやサラウンドとは異なり、音に上下・奥行きといった立体的な位置情報を持たせる“空間オーディオ技術”です。一方で、「ONにすると何が変わるのかよくわからない」「使い方がわからない」と疑問に感じたまま、使っていない方も多いのではないでしょうか。この記事では、Dolby Atmosの基本的な仕組みを紹介したうえで、対応するサービスやデバイス、体験するために確認すべきポイントをわかりやすく解説します。Dolby Atmosとは、音に「上下・前後・左右」といった立体的な位置情報を持たせることで、包み込まれるような音の広がりを再現する空間オーディオ技術です。従来のステレオ音源が左右の2方向、サラウンド音源が水平方向の広がりを中心に表現していたのに対し、Dolby Atmosでは高さ方向の音も表現できる点が大きな特徴です。この技術により、音楽ではボーカルや楽器の位置関係がより明確になり、映画や動画では雨音や飛行機の音などが「頭の上から聞こえる」ような臨場感を体験できます。Dolby Atmosはもともと映画館向けの音響技術として開発されました。しかし、現在では音楽配信サービスや動画配信サービス、ゲームなどにも広く採用されています。対応するスマートフォンやPC、ヘッドホン、スピーカーを使用すれば、自宅でも手軽に立体音響を楽しむことが可能です。Dolby Atmosは、アメリカに本社を置くドルビー・ラボラトリーズ（Dolby Laboratories, Inc.）が開発した音響技術です。ドルビーは1965年に設立された企業で、映画・音楽・放送・配信といったエンターテイメント分野を中心に、音と映像の品質向上を目的とした技術開発を長年行ってきました。ドルビーという名前は、映画館や家庭用オーディオに詳しくない人でも、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。代表的な技術としては、映像の明暗表現を向上させるDolby Visionや、家庭用サラウンドとして広く普及したDolby Digital（ドルビーデジタル）などが挙げられます。これらはいずれも、映画館だけでなく家庭環境でも高品質な視聴体験を提供することを目的に開発されてきました。Dolby Atmosもその流れの中で誕生した技術で、従来の「チャンネル数」に依存する音響設計から一歩進み、音そのものに位置情報を持たせるという新しい発想が採用されています。そのため、再生環境に応じて最適な音の配置が自動で調整され、映画館から自宅のヘッドホンまで、幅広い環境で立体音響を再現できる点が特徴です。ドルビーは現在も映画スタジオや音楽レーベル、配信サービス、デバイスメーカーと連携しながら、Dolby Atmosの普及を進めています。Dolby Atmosの仕組みを理解するために、まずは従来の音響方式との違いを押さえておきましょう。一般的なステレオ音源は左右2つのスピーカーを前提とした構成で、音の広がりは横方向が中心です。これに対し、5.1chや7.1chといったサラウンド音響では、前後や左右に複数のスピーカーを配置することで、より臨場感のある音場を再現しています。一方、Dolby Atmosはこれらに「高さ方向の音」を加えた音響技術です。従来のサラウンドが平面的な音の配置だったのに対し、Dolby Atmosでは上方向の音情報を扱えるため、雨が降る音や飛行物の通過音などを、頭上から聞こえるように表現できます。これにより、音に包み込まれるような立体的な感覚が生まれるのです。さらに重要なのが、Dolby Atmosが音を「オブジェクト」として扱う点です。あらかじめ決められたスピーカー位置に音を割り当てるのではなく、「この音はこの位置から鳴る」という情報を持たせることで、再生環境に応じて最適な音の配置が自動的に調整されます。そのため、映画館のような大規模なスピーカー構成だけでなく、ヘッドホンやサウンドバーといったシンプルな環境でも、立体音響を再現できる仕組みになっています。Dolby Atmosを正しく体験するためには、単に対応機器を持っているだけでは不十分です。「サービス（コンテンツ）」「再生機器」「オーディオ機器」の3つすべてがDolby Atmosに対応している必要があります。どれか1つでも欠けていると、通常のステレオ音源として再生されてしまうので注意しましょう。ここからは、Dolby Atmosに対応しているサービスや再生機器、オーディオ機器について簡単に紹介します。Dolby Atmosを体験するには、まず対応したコンテンツを配信しているサービスを利用している必要があります。音楽・動画・ゲームにおける代表的なサービスは、以下のとおりです。音楽配信サービスでは、Apple MusicやAmazon Music Unlimitedが代表的です。これらのサービスでは一部の楽曲がDolby Atmosに対応しており、対応デバイスと組み合わせることで、ボーカルや楽器の位置関係を立体的に楽しめます。また、動画配信サービスでは、Netflix、Disney+、Amazon Prime VideoなどがDolby Atmosに対応しています。映画やドラマでは、環境音や効果音の方向性が明確になり、映像への没入感が大きく向上します。ただし、すべての作品がAtmos対応ではなく、プランや再生環境によっては利用できない場合もあるため注意が必要です。ゲーム分野では、Xbox Series X|SやPS5などの一部コンソールでDolby Atmosが採用されています。ゲーム内での足音や銃声などの方向がわかりやすくなるため、臨場感だけでなく、プレイのしやすさにも影響する点が特徴です。Dolby Atmosを利用するには、音源を再生するスマートフォンやPC、タブレットなどの再生機器がAtmosに対応している必要があります。現在では多くのデバイスが対応していますが、機種やOS、設定状況によって利用可否が分かれる点には注意が必要です。以下では、代表的な対応再生機器をまとめました。まず、スマートフォンではiPhoneが代表的な対応端末です。iPhone XS以降のモデルはDolby Atmos再生に対応しており、Apple Musicや動画配信サービスで空間オーディオを楽しめます。Androidスマートフォンでも、一部メーカーの端末がDolby Atmosに対応していますが、機種ごとに仕様が異なるため、設定画面から事前確認が重要です。PCでは、WindowsやAppleのMacが対応しており、専用アプリを利用することで立体音響を再生できます。Dolby Atmosの効果をしっかり体感するためには、ヘッドホン・イヤホン・スピーカーなどのオーディオ機器側が対応していることも重要なポイントです。Dolby Atmos対応のヘッドホンやイヤホンの代表例としては、AppleのAirPodsシリーズやSonyのWF-1000XM5が挙げられます。これらの製品では、ソフトウェア処理によって音の位置や広がりを再現するため、複数のスピーカーを設置しなくても立体的な音場を楽しめるのが特徴です。スピーカーやホームシアターシステムでは、Dolby Atmos対応サウンドバーや、天井スピーカーを組み合わせた構成が一般的です。代表的な対応オーディオとしては、JBLのBAR 1000やMarshallのHESTON 120が挙げられるでしょう。これらは天井方向からの音を再現できるため、映画やライブ映像で高い没入感を得られます。Dolby Atmosは、音に上下・奥行きといった立体的な位置情報を持たせることで、従来のステレオやサラウンドよりも高い臨場感を実現する空間オーディオ技術です。もともとは映画館向けに開発された技術ですが、現在では音楽配信サービスや動画配信サービス、ゲームなど、私たちの身近な環境でも体験できるようになっています。ただし、Dolby Atmosを十分に楽しむためには、対応したサービス（コンテンツ）・再生機器・オーディオ機器の3つがそろっていることが前提条件です。どれか一つでも非対応の場合、通常のステレオ再生となり、「違いがわからない」と感じてしまう原因になります。そのため、対応状況や設定を事前に確認することが重要です。音楽ではボーカルや楽器の定位が明確になり、映画や動画では環境音や効果音の方向性がはっきりするなど、Dolby Atmosならではの没入感を得られるのが大きな魅力です。一方で、すべてのコンテンツが対応しているわけではないため、自分の利用しているサービスや視聴スタイルに合っているかを見極める必要もあります。「音質にもう一歩こだわりたい」「映像体験をより楽しみたい」という方にとって、Dolby Atmosは検討する価値のある技術といえるでしょう。対応環境が整っている場合は、ぜひ一度その違いを体験してみてください。