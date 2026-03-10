ソニーのサウンドバーが浮上！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/3/10

HT-A8000

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位 サウンドバーHT-A8000（ソニー）3位 サウンドバーSR-B30A(B)（ヤマハ）4位 レグザサウンドシステムRA-B100（TVS REGZA）5位 サウンドバーHT-B600（ソニー）6位 サウンドバーHT-A3000（ソニー）6位 レグザサウンドシステムRA-B500（TVS REGZA）8位 シアターサウンドシステムHS2000N（Hisense）9位 DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバーDHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）10位 レグザ サウンドシステムTS3100Q（TVS REGZA）