  • ソニーのサウンドバーが浮上！　ホームシアターシステム人気ランキングTOP10　2026/3/10

2026/03/10 12:00

　「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby Atmosサウンドバー
DHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）

2位　サウンドバー
HT-A8000（ソニー）

3位　サウンドバー
SR-B30A(B)（ヤマハ）

4位　レグザサウンドシステム
RA-B100（TVS REGZA）

5位　サウンドバー
HT-B600（ソニー）

6位　サウンドバー
HT-A3000（ソニー）

6位　レグザサウンドシステム
RA-B500（TVS REGZA）

8位　シアターサウンドシステム
HS2000N（Hisense）

9位　DENON ワイヤレスサブウーハー付きDolby Atmos サウンドバー
DHT-S517(K)（ハーマンインターナショナル）

10位　レグザ サウンドシステム
TS3100Q（TVS REGZA）
 
HT-A8000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
