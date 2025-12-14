石川県初！ Anker Storeが金沢駅前にオープン

Anker Store 金沢フォーラスの店舗外観イメージ

気軽に立ち寄れる圧倒的なアクセス

アンカー・ストアは12月18日に、石川県初出店となる常設直営店「Anker Store 金沢フォーラス」を、金沢フォーラス（石川県金沢市）の5階・正面入り口側のエスカレーター付近にオープンする。営業時間は10～20時。今回オープンするAnker Store 金沢フォーラスは、JR金沢駅・北鉄金沢駅より徒歩1分の金沢フォーラス内への出店となり、買い物や観光の際にも気軽に立ち寄れる。店内には、Ankerグループ製品約330種類を展開する。あわせて、ポータブル電源の展示コーナー、イヤホン、スピーカー、ヘッドホンといったオーディオ機器を試せる体験コーナー、ロボット掃除機を試せる体験コーナー、最新ホームシアターシステム「Nebula X1」や人気のモバイルプロジェクターの比較ができる投影コーナーを設置し、専門スタッフに相談しつつ自身に合った製品を選べる。おもな取り扱い製品は、「Anker」ブランドがモバイルバッテリー、ポータブル電源、USB急速充電器、ケーブル、USBハブなど、「Soundcore」ブランドが完全ワイヤレスイヤホン、オープンイヤー型イヤホン、ヘッドホン、Bluetoothスピーカー、スマートプロジェクターなど、「Eufy」ブランドがロボット掃除機、体重体組成計、セキュリティー関連製品など。さらに、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーを店頭に持ち込むと、当日限りで店内のモバイルバッテリーを300円引きで購入できる、「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」も実施する。そのほか、12月18～28日の期間には、同店内の対象製品を10％オフで販売する、オープン記念キャンペーンが行われる。