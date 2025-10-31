対象製品が10％オフとなる記念セールも！ 愛知県初のアウトレット店舗「Anker Store Outlet 岡崎」がオープンへ

Anker 愛知県内初のアウトレット店舗をオープンへ

愛知県内初のアウトレット店舗 約400種類のAnkerグループ製品をラインアップ

モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポートも利用可能

アンカー・ジャパンの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストアは11月4日、愛知県内で初のアウトレット店舗「Anker Store Outlet 岡崎」を「三井アウトレットパーク 岡崎」内にオープンする。11月4日にグランドオープンとなるアウトレットモール「三井アウトレットパーク 岡崎」。同施設内のアウトレットゾーン2Fに新店舗がオープンする。名鉄名古屋本線「本宿駅」から徒歩圏内、国道1号線や新東名高速道路「岡崎東」IC、東名高速道路「音羽蒲郡」ICからも近く、車や電車でアクセスしやすい立地だ。平面駐車場からつながる歩行者ブリッジ付近に位置する店内には、アウトレットならではの割引製品をはじめ、約400種類のAnkerグループ製品を取り揃える。モバイルバッテリーやUSB急速充電器といった日常使いに便利な製品から、アウトドアや防災備蓄に役立つポータブル電源やソーラーパネル、セキュリティーカメラまで、オンラインでは比較が難しかった製品も実際に手に取って試すことができる。さらに、家庭用蓄電池Anker Solix XJシリーズの展示、人気プロジェクターの比較投影、掃除の負担が軽減でき、幅広い層に人気のロボット掃除機なども体験可能だ。このほか、AnkerのモバイルバッテリーをAnker Storeの店頭に持ち込むと当日に限り店内のモバイルバッテリーを300円オフで購入できる「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」を常時実施する。Anker Store Outlet 岡崎の所在地は三井アウトレットパーク 岡崎（愛知県岡崎市舞木町岡崎本宿山中土地区画整理事業6街区1画地）内2Fで、区画番号は2240。営業時間は10～20時。