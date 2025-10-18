空腹もスマホも“急速チャージ”、吉野家220店舗でAnkerケーブル設置

「吉野家」店舗の客席における、Ankerの充電ケーブル設置イメージ

ケーブルの外装にシリコン素材を採用

「吉野家」の客席設置に採用された

「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル」

「吉野家」の客席に設置されている、

ケーブルホルダー付き充電ボックス

アンカー・ジャパンは10月10日に、吉野家ホールディングスが展開する牛丼チェーン「吉野家」店内の客席への、Ankerの充電ケーブル設置を開始したことを発表した。すでに関東39店舗（東京都、神奈川県、埼玉県）に実証実験として設置されており、今後はエリアを拡大して関東エリア全域の約220店舗の「吉野家」店内における全客席への、Ankerの充電ケーブル設置を予定している。今回、「吉野家」の客席に設置されたAnkerの充電ケーブルは、外装にシリコン素材を採用することによって、従来のケーブルにはない柔らかさを実現した、絡みにくい「Anker PowerLine III Flow USB-C ＆ USB-C ケーブル」。座席に設置された充電ボックス内にAnkerの電源タップを備えており、その電源タップに接続されたケーブルによる最大67W出力で、スマートフォンやタブレット端末を急速充電できる。あわせて、充電ボックスにはマグネット式のケーブルホルダーを設けているため、使用前後はスムーズなケーブルの着脱が可能となっている。