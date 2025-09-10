取扱い製品は300種類以上 ニュウマン高輪にAnker Storeがオープン 体験コーナーも用意

アンカー直営店が高輪にオープン

駅から徒歩数分 製品は300種類以上ラインアップ 充電済みモバイルバッテリーも販売

モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート

常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ジャパンの子会社であるアンカー・ストアは9月12日、「Anker Store ニュウマン高輪」をニュウマン高輪（東京都港区）内のNorth 5Fにオープンする。新店舗は、JR「高輪ゲートウェイ駅」改札から徒歩1分、都営浅草線・京急本線「泉岳寺駅」A2出口から徒歩3分と、仕事や買い物の合間に気軽に立ち寄れるアクセス性の高さが特徴だ。店内には、スマートで豊かな生活をサポートするAnkerグループの最新・人気製品300種類以上をラインアップ。モバイルバッテリーやUSB急速充電器、イヤホン・ヘッドホン等のオーディオ機器、プロジェクター、ロボット掃除機など、製品カテゴリー別の体験コーナーを設け、実際に使い心地を確かめながら最適な製品を選べるようになっている。また、充電済みモバイルバッテリーも販売。ショッピングやイベント等の長時間の外出時やオンライン会議等のビジネスシーンで急に充電が必要になった時にも、同店を活用できる。さらに、過去に購入したAnkerのモバイルバッテリーを店頭に持ち込むと、持ち込んだ当日に限り、新しいモバイルバッテリーを300円引きで購入できる「モバイルバッテリー下取り＆買い替えサポート」も常時展開する。