家具選びをもっと楽しく、IDC OTSUKA 新宿ショールームが本日リニューアル

IDC OTSUKA 新宿ショールーム

回遊しやすいレイアウトに

ヤマダデンキ 大塚家具事業部は9月6日（本日）、IDC OTSUKA 新宿ショールーム（東京都新宿区）をリニューアルする。あわせて9月6～28日の期間に、リニューアル記念フェアが開催される。IDC OTSUKA 新宿ショールームは、国内外約260社から厳選された家具・インテリアの人気商品や、最新のトレンドアイテムに加えて、暮らしを豊かにする家電も幅広く取り扱う全9フロアの大型店舗。今回のリニューアルでは、フロアのレイアウトをより回遊しやすく刷新し、2階にあった季節・生活家電売り場を地下1階へ、5階のカーテン・絨毯・敷物売り場を2階へ移動して、関連性の高い売り場を集約することによって、目的の商品にスムーズにアクセスできる環境を整えるとともに、ショールーム全体をより見やすく、選びやすい空間としている。フランスのライフスタイルブランド「リーン・ロゼ」ギャラリーは、移設した上で展示を拡充して、ブランドの世界観をより深く体感することが可能な空間へと進化した。さらに1階には、「airweave（エアウィーヴ）」や「nishikawa」のコンディショニング・ギア［エアー］シリーズを中心に、快眠をサポートする寝具コーナーを新設し、豊富なバリエーションの中から実際に寝心地を確かめた上で、枕やマットレス、敷き布団を選ぶことができる。高機能素材によるサポート力や通気性といった、ブランドごとの特長をその場で体感してもらうことで、「理想の睡眠環境」を追求する来店客に上質な眠りを提案している。9月28日まで開催されるリニューアル記念フェアでは、「家具・家電同時購入でヤマダポイント3％アップ」または「家具・家電まとめ割」どちらかの特典を選べるようになっている。「家具・家電まとめ割」では、家具・家電の同時購入で購入金額に応じた割引を受けられる。