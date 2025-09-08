エディオン、家電量販企業で初！「CEATEC」に出展

「CEATEC 2025」に出展

「エディオンスマートアプリ」などを展示か

エディオンスマートアプリ

電子レシート

エディオンは10月14～17日に千葉・幕張メッセで開催する「CEATEC 2025」に初出展する。家電量販企業として「CEATEC」の出展は初めて。CEATEC 2025では、「IoT家電で暮らしを豊かに」をテーマに顧客のスマートライフをサポートする同社の取り組みや、今後のビジョンを紹介する予定。また、最新のテクノロジーを「便利な体験」に変えていくための、具体的なソリューションを提案するという。CEATECは、「Society 5.0」の実現を目指して、あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い、「共創」により未来を描くことを趣旨として開催するデジタルイノベーション総合展。エディオンは4月から、国内家電メーカー各社のIoT家電を一つのアプリで操作できる「エディオンスマートアプリ」（スマートアプリ）を無料で提供している。異なるメーカーの家電をまとめて操作でき、例えば、外出先からエアコンのオン／オフや運転モード、設定温度の切り替えなどを遠隔で操作したり、洗濯機の運転状況を確認したりできる。諸外国と比較して日本のスマート家電の普及は遅れているが、同社は普及・拡大を後押しし、将来的には見守りサービスや防犯対策など社会課題の解決につなげる。導入の障壁となるIoT家電とアプリの設定作業は、有償の「おまかせIoTパック」（1万2650円）を用意。初めてスマート家電を導入するユーザーをサポートする。また、同社は8月下旬から、エディオン全店でレシートを電子化する「電子レシート」の提供を開始した。紙で発行していたレシートを電子化することで、財布の中がかさばることなく、購入履歴を電子データで保管するので、紛失や劣化の心配がない。また、購入履歴はスマホやPCなどから、いつでも確認できるためレシートを探す手間もなくなる。エディオンは、新しいテクノロジーを導入したソリューションを積極的に提供している。CEATEC 2025では、こうしたサービスも一緒に展示されるものと思われる。（BCN・細田 立圭志）