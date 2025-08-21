エディオン、落ち着いた色合いの「ニュアンスカラー」3色のワイヤレスマウス

ワイヤレスマウス「ANGVCSMSW3-A」に3色のカラーバリエーションが追加

（右下はすでに発売済みのブラックモデル）

クリック音が気にならない静音ボタン

エディオンは8月27日に、プライベートブランド「e angle」から、ワイヤレスマウス「ANGVCSMSW3-A」の新色となる、ブルー、グレージュ、ピンクの販売を「エディオン」グループ全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は1180円で、9月30日までの期間はデビュー価格として999円で購入できる。「ANGVCSMSW3-A」は、2月に発売された2.4GHz無線接続のワイヤレスマウスで、クリック音が気にならない静音ボタン、コピー用紙や透明シート上でもスムーズに読み取れるBlueLEDセンサーを搭載する。また、コンパクトサイズながら、USBレシーバーの本体への収納が可能となっている。対応OSは、Windows、macOS、ChromeOS。電源は、単3形アルカリ乾電池／マンガン乾電池／ニッケル水素電池×1本（別売）。サイズは幅60×高さ30×奥行き109mmで、重さは約45g。