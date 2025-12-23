9万円以下 ASUS ChromeOS搭載ノートPCに新モデル タッチパネル採用で本体も丈夫

ASUSからChromeOS搭載のノートPCの新モデル

タッチパネルとフラットヒンジで直感的に使える 丈夫な設計で安心

CX3402CVA-MW1032

180度まで開けるフラットヒンジ

プライバシーシャッター搭載のWebカメラ

ASUS JAPANは12月18日、インテル Core i3 プロセッサー 100Uと8GBのLPDDR5-4800メモリー、128GBのUFSを搭載した「ASUS Chromebook Plus CX34（CX3402）」シリーズの新モデル「CX3402CVA-MW1032」を発表した。希望小売価格は8万9800円。新製品は、仕事や学習などの日々のさまざまな作業をスムーズにこなすことができるChromeOS搭載のノートPC。サイズは幅326.4×214.3×18.7mmで重さは約1.43kg。画面にはフルHD解像度（1920×1080）、リフレッシュレート60Hzの14型タッチディスプレーと180度まで開けるフラットヒンジを採用。机上にフラットに置いて画面のタッチやメモ書きなどを直感的に行える。設計面では、米国軍事規格のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠したテストと、ASUS独自の厳しい品質テストを複数クリアした、堅牢な構造となっている。輸送中の極端な温度変化や衝撃など、環境変化にも十分に対応できるように設計されている。動作時間は1回の充電で最大約11.1時間。処理速度やメモリー、ストレージを強化しており、よく利用されるアプリを標準搭載し、Googleフォトでの画像・動画編集、1000種類以上の人気ゲームなど、この1台で幅広く楽しめる。搭載Webカメラは、207万画素で物理的にカメラを隠せるプライバシーシャッターも搭載。AIを活用したビデオ通話機能に対応し、状況に応じた明るさの自動調整、ノイズキャンセリング、背景のぼかしなどが利用可能だ。このほか、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応している。インターフェースは、HDMI×1、USB 3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×2、USB 3.2（Type-A／Gen1）×2、ヘッドセット・コンボジャック×1を搭載する。