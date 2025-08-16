卵Lサイズよりも軽く、クレカよりも小さい「超小型ワイヤレスマウス」

MA-BBS311

狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ

使用イメージ

気軽に持ち運べる軽量・コンパクト設計を実現

左右対称の形状で右手でも左手でも快適

本体底面に電源スイッチを備え、ムダな電池消耗を防げる

サンワサプライは8月12日、超小型ワイヤレスマウス「MA-BBS311」を発売した。カラーはダークシルバー、レッドの2色。価格は4180円。MA-BBS311は、指先にフィットするコンパクトサイズで狭いスペースでも使いやすく、リモートワークや車内でのPC作業などに適した、Bluetooth 5.1対応の2ボタン＆ホイール搭載ワイヤレスマウス。本体は、Lサイズの卵よりも軽量でクレジットカードよりも小さいため、バッグやポーチに収納してかさばらずに持ち運べる。使用時にカチカチと音がしない静音タイプ。深夜や朝方といった静かな時間帯や、公共施設、静かなオフィス、赤ちゃんのいる家庭といった音が気になる空間でも、周囲を気にすることなく使える。そのほか、左右対称の形状を採用することで、右手でも左手でも快適な使用を可能にしている。本体底面には電源スイッチを備えているので、使わない間は電源をオフにしておけば電池の消耗を抑えられる。電源は単4形乾電池×1本で、駆動時間は連続動作が150時間、連続待機が9000時間。サイズは幅47×高さ33×奥行き79mmで、重さは約37g。