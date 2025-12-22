U-16山梨プロコン、競技部門で吉田怜一さん、作品部門で青柳篤司さんが2年ぶりに揃ってトップ奪還

競技部門で優勝した吉田怜一さんの代理で賞状と副賞を受け取った弟の吉田惇彦さん。

なお惇彦さん自身も競技部門で3位に入賞した

作品部門で金賞を受けた青柳篤司さんと、

受賞作「第一回 笛川 eースポーツ」のプレイ画面

コンテストの結びに講評する

宮本久仁男 審査委員長

コンテスト参加者と審査員で記念撮影

U-16山梨プログラムコンテスト実行委員会は12月14日、山梨県立甲府工業高等学校専攻科で「第8回U-16山梨プログラミングコンテスト2025」を開催した。対戦型ゲームプラットフォーム「CHaser」で戦った競技部門では、山梨学院中学校2年の吉田怜一さんが優勝。また、自由に作成したデジタル作品を審査員が評価する作品部門では、山梨市立笛川中学校3年の青柳篤司さんが金賞を獲得した。吉田さんと青柳さんは、一昨年に続いて二人揃って同部門での頂点に返り咲いた。競技部門の出場選手は6名。まずはAとB、2つのブロックに分けて行うリーグ戦だ。勝ち残った4名が決勝トーナメントで優勝を目指した。今大会では、コマが自ら閉じ込められるような場面はあったものの、全般にレベルの高い戦いが繰り広げられた。決勝戦は、Aリーグの加賀美真桜さんとBリーグの吉田怜一さんの対戦。前半戦では吉田さんが早々にプット勝ちを決めたものの、後半戦で加賀美さんがプット勝ちでリベンジを果たす大接戦。勝ち点は1対1で並んだが獲得得点で11対10と、わずか1点差で吉田怜一さんが辛くも勝利をもぎ取った。作品部門では10名が最終審査に進出。金賞を獲得した青柳篤司さんの作品「第一回 笛川 eースポーツ」は、格闘ゲーム。剣士、格闘家、魔法使いの3種類のキャラクターを使い、敵の剣士、狩人、魔法使いを倒し、コインを集めてより多くのポイントを稼いでいく、というもの。生徒会執行部でe-スポーツ大会を実施。そこで使用したゲームで応募した。学校の友人に遊んでもらった意見をもとにゲームの調整を行ったりしつつ、実質3～4か月で完成させた。審査員からは「技術的な挑戦と遊びやすさの両立を目指しつつ完成度も高かった」などの意見が聞かれた。NTTデータグループのセキュリティマスターで、U-16山梨プログラミングコンテスト2025の宮本久仁男 審査委員長は、「今回の作品部門は驚くほどすんなり決まった。金賞を受けた青柳さんの『笛川 eースポーツ』は、企画、開発、テストプレイ、実際のプレイと一通り回していったのがよかった。実際に遊んでみても面白かった。銀賞を受けた、妹の青柳侑さんの『4つのミニゲーム』は、めちゃくちゃくだらないけどめちゃくちゃ面白い。一周回って審査員の負けだと思った。今後も挑戦を続けてほしい。銅賞を受けた森澤宏太朗さんの『Ball』は、最も伸びしろがある作品。もう少し表現力を上げていけば、もっと大きな舞台でも戦える」などと講評した。（ITジュニア育成交流協会・道越一郎）