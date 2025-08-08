エディオン、カラビナ付き「ひんやりハンディファン」！ 冷却プレートが気持ちいい

ひんやりハンディファン「ANGV-FAP04-A」

エディオンが7月から発売しているプライベートブランド「e angle」のひんやりハンディファン「ANGV-FAP04-A」は、前面に搭載された冷却プレートが特徴。ファンによる送風機能に加え、冷却プレートを首元や手首に当てることで、ひんやりとした冷感とともに効果的にクールダウンすることができる。ANGV-FAP04-Aは、エディオングループ全店と、同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で販売している。冷却プレートは、まるで氷を当てたようなキンとした冷たさが感じられる。持ち運びに便利なカラビナ付きで、カバンなどに簡単に取り付け可能。また、カラビナはスタンドとしても機能するため、卓上ファンとしても使用できる。イベントなどの外出先はもちろん、通勤中やオフィスでの使用など、さまざまなシーンで活躍する。充電時間は約3時間で、ファンのみの使用で約10時間（風量弱）、冷却プレートとの併用で約1.5時間（風量弱＋冷却）の連続使用が可能。シーンに合わせて使い分けることができ、暑い季節を快適に過ごすことができる。価格は2480円。