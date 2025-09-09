品川駅限定で東京高輪バタリスタブランド「ブリュレバタータルト」先行販売、ドウシシャから

ブリュレバタータルト

手でつまんで味わう贅沢バターを体験

タルトにキャラメルチョコレートを流し込んで、

ほろ苦さと甘みの絶妙なバランスを演出

「ブリュレバタータルト」のパッケージ

ドウシシャは9月10日～10月1日の期間、東京・高輪を舞台にこれまでにない新たなバター体験を提供する新ブランド「東京高輪バタリスタ」から、「ブリュレバタータルト」をJR品川駅（東京都港区）構内のPLUSTA品川幹線北乗換改札内とPLUSTA Gift品川幹線南改札内の2店舗で先行発売する。価格は、5個入りが972円、8個入りが1512円。東京高輪バタリスタは、スイーツブランド「T.D.Early（ティーディーアーリー）」「OIMO MERCI（オイモメルシー）」、スイーツ専門店「amine（アマイン）」をプロデュースする同社が、東京本社を構える高輪の新たな名物として立ち上げたブランド。「毎日を少しだけ上質に。」をミッションに、これまでにない新たなバター体験を提供する。今回、東京高輪バタリスタ第1弾として先行発売される「ブリュレバタータルト」は、手でつまんで味わう贅沢バターを体験してもらいたいとの想いから、上品なひと口サイズに仕上げた。黄金色に焼き上げたバター香るタルト生地は、ひと口で広がるサクサクの食感と豊かなバターの風味が魅力となっている。スタイリッシュなスクエア型のタルトに、濃厚で滑らかなキャラメルチョコレートを贅沢に流し込んでおり、仕上げに表面を香ばしくブリュレすることで、ほろ苦さと甘みの絶妙なバランスを演出するとともに、カリッとしたクランチ状の食感を持つブリュレ、とろりとしたキャラメルチョコレート、サクッとしたタルト生地の三つの食感が楽しめる。パッケージは、天面のゴールドとオフホワイトのバランスによって、高級感とモダンさ、ナチュラルさを演出しており、部分的に和柄をあしらうことで東京高輪の持つ歴史や文化を表現した。花のような文様は、東京都港区のシンボルツリーである「ハナミズキ」をモチーフにしている。