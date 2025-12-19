エディオン、指定商品を2点以上同時購入で割引になる「お家まるごと応援割サービス」を開始！

「家電製品」と「リフォーム」の対象商品からそれぞれ1点以上の同時購入で

割引が適用される新サービスが提供開始

企業ブランドタグラインを「家電とリフォームのエディオン」に刷新

「お家まるごと応援割プラス」

「お家まるごと応援割プラス」の例

エディオンは12月17日から、「家電製品」と「リフォーム」の2つのカテゴリーから、指定商品を各1点以上、計2点以上を同時に購入すると価格が割引になる新サービス「お家まるごと応援割プラス」の提供を、「エディオン」直営店全店にて開始した。同社は、2009年からリフォーム事業を本格的に展開しており、リフォーム事業を家電に次ぐ第2の柱として、売上高の10％をリフォーム事業で上げることを目標に据えて強化している。リフォーム事業にこれまで以上に力を入れていくために25年、企業ブランドタグラインを「家電と暮らしのエディオン」から「家電とリフォームのエディオン」に刷新した。今回、提供を開始した「お家まるごと応援割プラス」では、冷蔵庫または洗濯機の「家電製品」と、「リフォーム」から、指定商品をそれぞれ1点以上、計2点を同時購入することで、商品ごとに設定された割引が適用される。割引金額は5000円～最大5万円。例えば、家電製品からドラム式洗濯機（1万円引き）とリフォームからエコキュート（5万円引き）とシステムバス（4万円引き）の3点を同時購入した場合、合計販売価格から10万円の割り引きとなる。リフォームの対象商品としては、同社でのリフォーム実施率がもっとも高いトイレをはじめ、キッチン、エコキュート、浴室暖房乾燥機・脱衣所暖房機、IHクッキングヒーター、ビルトインガスコンロなど、幅広く用意している。