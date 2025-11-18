エディオン、100以上のお悩みを家電のプロが解決！「お困りごと相談カウンター」を直営全店に設置

全国の「エディオン」直営全店に来店客の困りごとに応える

「お困りごと相談カウンター」を設置

相談は無料、電球の交換からエアコンの点検、防犯対策など

エディオンは11月14日から、「お困りごと相談カウンター」を全国の「エディオン」直営全店に設置する。「お困りごと相談カウンター」は、来店客の日常生活におけるさまざまな困りごとを、ワンストップで相談できる総合窓口。100以上のサービスメニューを集約して、来店客からの相談に無料で応える。サービスメニューは、「電球交換」から専門知識が必要な「クリーニング」「家電点検」、さらには「リフォーム」の相談まで幅広く対応する。具体的には、エアコンのクリーニング、照明器具の取り付け、インターホンの設置などに関する相談を受け付ける。「照明器具の取り付け」では、電気工事士の資格を有する担当者が自宅を訪問するなど、専門知識を持つスタッフが最適な商品を提案し、安全・安心なサービスの提供を行う。そのほか、配送設置・長期保証といった既存サービスとの連携によって、購入後も安心サポートを提供する。