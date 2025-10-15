長野の「エディオン飯田インター店」がリニューアルオープン！

リニューアル後の「エディオン飯田インター店」の外観イメージ

売場面積を約1.5倍に、国産腕時計を新規で取り扱い

店内では、生活家電や情報家電、通信機器、

電池・管球などの最寄り品といった、多彩な商品を取り扱う

店内では、楽しく商品を選んでもらえるよう、さまざまな工夫を実施

リフォームコーナーやおもちゃコーナーも充実

商品の配達や家電製品の掃除などサポートサービスも提供

エディオンは10月24日に、「エディオン飯田インター店」（長野県飯田市）をリニューアルオープンする。今回の「エディオン飯田インター店」のリニューアルでは、1987年にオープンした店舗の建て替えを行い、より便利で身近な店舗として利用してもらえるよう、売り場面積を約1.5倍にスケールアップして国産腕時計の新規取り扱いをはじめ、家電製品やリフォーム商品など、より豊富な商品を取り揃える。ほかにも店内には、トレーディングカード専門店「トレカ・キャピタル」や、中古スマートフォンなどを販売する「ゲオモバイル エディオン飯田インター店」を新設する。あわせて、高性能スティッククリーナーやドライヤー、ワイヤレスイヤホン、ゲーミングPCといった話題の最新家電を中心に、実際に触れて楽しく選んでもらえるよう展示を行うほか、売り場で「季節」や「旬」の家電を感じてもらえるような演出を行う。さらに、キッチン・バス・トイレの空間全体のリフォームを、解体から設置工事・内装工事まで含めたわかりやすいパック料金で提案する「パックdeリフォ」や、低価格・短時間で設備・機器を交換する「ぷちdeリフォ」、オール電化、太陽光発電システムなども幅広く取り揃える。また、最新のゲームソフトや各種ゲーム機器本体、おもちゃなど豊富に取り揃える「ネバーランド」コーナーも設置する。そのほか、即日配達や5つの時間帯指定配達、店頭での預かり修理、商品の取り寄せをはじめ、エアコン・洗濯機などのクリーニング、各種家電商品の掃除・点検といった、きめ細かなサポートサービスにも注力していく。エディオン飯田インター店の営業時間は10～20時。